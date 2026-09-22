© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
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La conduttrice e attrice ha condiviso sui social alcuni momenti della prima prova dell'abito da sposa. Le nozze con il compagno Rossano Laurini dovrebbero svolgersi il 23 settembre
Il conto alla rovescia per le nozze di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sembra ormai agli sgoccioli. La conduttrice e attrice ha condiviso sui social alcuni momenti della prima prova dell'abito da sposa, mostrando l'emozione per un matrimonio che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere celebrato il 23 settembre 2026.
Nel video, girato in bianco e nero, Vanessa appare in un atelier milanese circondata dalle sarte, impegnate a sistemare il vestito con spilli, forbici e centimetro per ottenere una vestibilità perfetta. Tra stoffe e diversi abiti, la conduttrice si guarda allo specchio e commenta semplicemente: "Bellissimo".
Il video della prova ha raccolto rapidamente numerosi like e commenti sui social. Tra i messaggi ricevuti c'è anche quello dell'attrice Elena Sofia Ricci, che ha definito Vanessa "meravigliosa". Altri utenti hanno apprezzato la scelta di uno stile semplice ed elegante, accompagnando le immagini con complimenti e auguri per le nozze.
La data indicata dalle indiscrezioni è quella di mercoledì 23 settembre. A far emergere questo possibile appuntamento era stato Carlo Conti, amico della coppia, che ha spiegato di non poter partecipare alle nozze perché impegnato. Anche Alessandro Siani sarebbe assente per motivi di lavoro.
Sulla location, invece, le informazioni rimangono più limitate. Secondo quanto riportato da La Nazione, Vanessa e Rossano dovrebbero sposarsi in Toscana, regione a loro particolarmente cara, all'interno di una struttura di charme immersa tra le colline senesi. La scelta sarebbe coerente con la volontà della coppia di evitare una cerimonia appariscente e di vivere la giornata in modo riservato.
Vanessa aveva già raccontato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, di voler organizzare un matrimonio intimo, circondandosi soltanto delle persone più vicine. Tra gli invitati appartenenti al mondo dello spettacolo sono stati indicati Claudio Bisio, Giorgio Panariello e Gigi D'Alessio.
Proprio il cantante napoletano avrebbe avuto un ruolo particolare nella vicenda: secondo quanto raccontato dalla stessa Vanessa, sarebbe stato il primo a sapere della decisione della coppia di sposarsi. D'Alessio aveva inoltre raccontato a La Stampa di voler fare una serenata sotto il balcone della sposa. Al centro della giornata ci sarà anche Isal, il figlio della coppia, nato il 30 luglio 2008 e oggi 17enne, che avrà un ruolo nella cerimonia.
Quello tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è un legame che dura da 17 anni e che ha attraversato anche una fase di crisi. La coppia ha vissuto due anni da separata nel periodo successivo al 2022, prima di ritrovarsi e decidere di dare nuovamente spazio alla propria relazione.
La stessa Incontrada aveva spiegato a Verissimo di considerare quella distanza necessaria per ritrovarsi e innamorarsi nuovamente. Aveva definito Rossano il suo migliore amico, il suo amante e il suo pilastro, sottolineando quanto fosse forte il sentimento ritrovato. Dopo la crisi e il successivo riavvicinamento, Vanessa e Rossano si preparano quindi a compiere il passo verso il matrimonio. E la prima prova dell'abito, condivisa dalla conduttrice, rappresenta uno degli ultimi momenti dei preparativi prima del grande giorno.
© Instagram | Vanessa Incontrada
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