La stessa Incontrada aveva spiegato a Verissimo di considerare quella distanza necessaria per ritrovarsi e innamorarsi nuovamente. Aveva definito Rossano il suo migliore amico, il suo amante e il suo pilastro, sottolineando quanto fosse forte il sentimento ritrovato. Dopo la crisi e il successivo riavvicinamento, Vanessa e Rossano si preparano quindi a compiere il passo verso il matrimonio. E la prima prova dell'abito, condivisa dalla conduttrice, rappresenta uno degli ultimi momenti dei preparativi prima del grande giorno.