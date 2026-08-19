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A POSITANO

Roberto Bolle, danza al tramonto sul mare delle isole Li Galli: le foto

Il ballerino condivide gli scatti in vacanza: "I tramonti sulle isole Li Galli sono, senza dubbio, tra i momenti che porterò per sempre nel cuore"

19 Ago 2026 - 18:29
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Un tramonto sul mare, le isole Li Galli sullo sfondo e la danza di Roberto Bolle. Il ballerino ha scelto un momento di grande suggestione della sua vacanza per condividere sui social una breve sequenza in cui si lascia andare a qualche passo di danza mentre cala il sole sull'Arcipelago delle Sirene, a pochi chilometri a sud della penisola sorrentina.

La danza davanti alle isole Li Galli

 Nelle immagini Bolle appare rilassato e immerso nella bellezza del paesaggio, tra il blu dell'acqua e i riflessi dell'ultima luce del giorno. Il ballerino ha accompagnato il video con una riflessione dedicata proprio allo spettacolo offerto dalle isole Li Galli, spiegando quanto quei tramonti siano destinati a rimanere tra i ricordi più preziosi della sua vacanza.

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Il messaggio di Roberto Bolle

 Nel post condiviso sui social, Bolle ha sottolineato la forza emotiva del panorama ammirato durante la giornata, definendo quello delle isole Li Galli uno scenario capace di suscitare una profonda commozione. Per il ballerino, si tratta di un'espressione particolarmente pura e spettacolare della bellezza della natura e del creato, un'immagine destinata a restare impressa nel tempo.

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La vacanza a bordo del Marlyn

 Dalle immagini pubblicate sulla sua pagina social emerge inoltre che Bolle sta trascorrendo la sua vacanza a bordo del Marlyn, storica imbarcazione appartenuta alla famiglia Kennedy. La barca fa così da sfondo a questo soggiorno nel Mediterraneo, durante il quale il ballerino si è concesso momenti di relax tra mare e paesaggi della costiera campana.

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Una carriera sempre più internazionale

 La pausa estiva arriva inoltre dopo un importante riconoscimento per la carriera internazionale di Bolle.

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Lo scorso luglio è stata annunciata infatti la sua futura presenza sulla Hollywood Walk of Fame: l'étoile è stato scelto dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 protagonisti della Classe 2027, nella categoria Live Theatre/Live Performance. Un nuovo traguardo per un artista che ha portato la danza italiana sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.

Roberto Bolle, vacanza da sogno in Grecia: in barca mostra un fisico scolpito

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© Instagram |  Le vacanze di Roberto Bolle in Grecia
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