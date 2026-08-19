Nelle immagini Bolle appare rilassato e immerso nella bellezza del paesaggio, tra il blu dell'acqua e i riflessi dell'ultima luce del giorno. Il ballerino ha accompagnato il video con una riflessione dedicata proprio allo spettacolo offerto dalle isole Li Galli, spiegando quanto quei tramonti siano destinati a rimanere tra i ricordi più preziosi della sua vacanza.