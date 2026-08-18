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© Instagram | Le vacanze di Melissa Satta in Sardegna
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Vacanze VIP

Melissa Satta, relax in Sardegna con Carlo Beretta: le foto sensuali accendono l'estate

Per la coppia, giornate trascorse al mare e serate all'aperto all'insegna del relax

18 Ago 2026 - 18:11
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L'estate di Melissa Satta prosegue in Sardegna insieme a Carlo Gussalli Beretta, tra giornate trascorse al mare, serate all'aperto e momenti di coppia condivisi sui social. Questa volta, però, a catturare l'attenzione dei follower sono soprattutto alcune immagini dal tono più audace, nelle quali la showgirl si mostra con un look particolarmente sensuale accanto al compagno.

Melissa Satta e Carlo Beretta, la vacanza continua in Sardegna

 Nelle foto pubblicate sui social, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta appaiono insieme durante una delle serate della loro vacanza. L'atmosfera è quella tipica dell'estate sarda, con la coppia immersa nella tranquillità delle serate all'aperto e lontana dalla quotidianità.

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Beretta sceglie un outfit nero dall'impostazione semplice e informale, mentre Satta punta su un lungo abito leggero e trasparente, caratterizzato da una fantasia a piccoli pois. Un look decisamente audace, che lascia intravedere la silhouette della showgirl e contribuisce a rendere gli scatti particolarmente sensuali.

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Le foto della showgirl attirano l'attenzione

 A conquistare i follower non è però soltanto la scelta del look. Le immagini raccontano soprattutto una vacanza vissuta insieme e una sintonia che la coppia continua a mostrare anche attraverso i social. Satta appare sorridente e rilassata, mentre accanto a lei c'è Carlo Beretta, con cui sta trascorrendo questo periodo estivo, oltre al figlio Maddox.

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La recente reunion con Thais Wiggers a Porto Cervo

 Durante la vacanza in Sardegna, Melissa Satta ha ritrovato anche Thais Wiggers, sua ex compagna di bancone a "Striscia la Notizia". Le due ex Veline si sono incontrate a Porto Cervo, oltre vent'anni dopo il loro debutto insieme nel programma di Canale 5, e hanno condiviso sui social uno scatto davanti al mare.

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Bikini, sorrisi e paesaggio della Costa Smeralda hanno fatto da sfondo a una reunion che ha riportato alla mente del pubblico una delle coppie di Veline più ricordate degli anni Duemila. A pubblicare la foto è stata Wiggers, accompagnandola con riferimenti all'amicizia e al legame rimasto nel tempo.

Melissa Satta, bikini mozzafiato a 40 anni

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© Instagram @melissasatta |  Melissa Satta in vacanza in Sardegna
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