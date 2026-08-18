© Instagram | Le vacanze di Melissa Satta in Sardegna
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L'estate di Melissa Satta prosegue in Sardegna insieme a Carlo Gussalli Beretta, tra giornate trascorse al mare, serate all'aperto e momenti di coppia condivisi sui social. Questa volta, però, a catturare l'attenzione dei follower sono soprattutto alcune immagini dal tono più audace, nelle quali la showgirl si mostra con un look particolarmente sensuale accanto al compagno.
Nelle foto pubblicate sui social, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta appaiono insieme durante una delle serate della loro vacanza. L'atmosfera è quella tipica dell'estate sarda, con la coppia immersa nella tranquillità delle serate all'aperto e lontana dalla quotidianità.
Beretta sceglie un outfit nero dall'impostazione semplice e informale, mentre Satta punta su un lungo abito leggero e trasparente, caratterizzato da una fantasia a piccoli pois. Un look decisamente audace, che lascia intravedere la silhouette della showgirl e contribuisce a rendere gli scatti particolarmente sensuali.
A conquistare i follower non è però soltanto la scelta del look. Le immagini raccontano soprattutto una vacanza vissuta insieme e una sintonia che la coppia continua a mostrare anche attraverso i social. Satta appare sorridente e rilassata, mentre accanto a lei c'è Carlo Beretta, con cui sta trascorrendo questo periodo estivo, oltre al figlio Maddox.
Durante la vacanza in Sardegna, Melissa Satta ha ritrovato anche Thais Wiggers, sua ex compagna di bancone a "Striscia la Notizia". Le due ex Veline si sono incontrate a Porto Cervo, oltre vent'anni dopo il loro debutto insieme nel programma di Canale 5, e hanno condiviso sui social uno scatto davanti al mare.
Bikini, sorrisi e paesaggio della Costa Smeralda hanno fatto da sfondo a una reunion che ha riportato alla mente del pubblico una delle coppie di Veline più ricordate degli anni Duemila. A pubblicare la foto è stata Wiggers, accompagnandola con riferimenti all'amicizia e al legame rimasto nel tempo.
© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna
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