Nella vita sentimentale di Maddalena Corvaglia oggi c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore con cui ha da poco ufficializzato la relazione: "Siamo molto felici e innamorati, stiamo bene insieme", racconta, spiegando che il colpo di fulmine è arrivato guardandolo sorridere per la prima volta. Nell'intervista svela anche un episodio tenuto segreto per anni: durante un lancio con il paracadute le uscì una spalla in volo, per una lassità tendinea. "Per fortuna mi ha aiutato l'istruttore di volo e credo anche un angelo custode", ha svelato l'ex velina che però dovette abbandonare per sempre lo sport. E alla madre, per non allarmarla, raccontò di essere caduta da uno sgabello.