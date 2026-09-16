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Sedute fianco a fianco su quel bancone, sembravano inseparabili: Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, coppia tv tra le più riconoscibili d'Italia a cavallo tra anni Novanta e Duemila. Oggi, però, le loro strade si sono separate da tempo. E Corvaglia lo racconta senza filtri al Corriere della Sera, rompendo per la prima volta il silenzio su un rapporto che il pubblico ricorda ancora con affetto, ma che nella vita reale si è definitivamente concluso.
"Eli è stata una persona importantissima, insieme abbiamo passato anni bellissimi, la gente ci ricorda ancora con affetto. Però i rapporti finiscono. La stimo e le voglio bene", racconta Maddalena Corvaglia, senza nostalgia. "Ogni persona arriva al momento giusto. Non vivo nel passato. Ho amiche meravigliose: una certezza", afferma quindi l'ex velina. Nessun rancore verso quella che è stata la sua compagna di bancone, che sarà tra i protagonisti di "Tú sí que vales", a cui manda "un in bocca al lupo grandissimo".
Diverso il discorso per gli anni a "Striscia la notizia", la cui chiusura dopo 38 anni per Corvaglia rappresenta "un piccolo lutto": "È stata la mia famiglia. Sono passata dal banco di scuola a quel bancone. Mi sento come quando buttano giù il palazzo dove hai abitato da piccola". Con Elisabetta Canalis, ricorda invece, condivideva soprattutto le figuracce: "Eravamo un albero di brutte figure. Testate, calza impigliata nella zip degli stivali, scivoloni. Eravamo buffe, due bambine".
Nella vita sentimentale di Maddalena Corvaglia oggi c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore con cui ha da poco ufficializzato la relazione: "Siamo molto felici e innamorati, stiamo bene insieme", racconta, spiegando che il colpo di fulmine è arrivato guardandolo sorridere per la prima volta. Nell'intervista svela anche un episodio tenuto segreto per anni: durante un lancio con il paracadute le uscì una spalla in volo, per una lassità tendinea. "Per fortuna mi ha aiutato l'istruttore di volo e credo anche un angelo custode", ha svelato l'ex velina che però dovette abbandonare per sempre lo sport. E alla madre, per non allarmarla, raccontò di essere caduta da uno sgabello.
Alla fine, Maddalena Corvaglia di rimpianti non ne ha: "Rifarei tutto quello che ho fatto, compresi gli errori. Ho vissuto tante vite in una. In Puglia, a Milano, quattro anni in America, poi a Palma. Ogni tanto mi guardo e penso: Maddy, ma quanti anni hai? 46 o 146?. Però sono contenta di me. Di Maddalena compro tutto il pacchetto".