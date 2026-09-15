Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy: le foto della nuova casa (con piscina) in Liguria

© Instagram | Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy nella loro nuova casa
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Dopo aver espresso nei giorni scorsi i propri sentimenti contrastanti sul trasloco da Roma a Genova, Ludovica Pagani ha pubblicato un nuovo carosello su Instagram, nel quale ha mostrato ai follower i suoi primi giorni in Liguria al fianco del marito Stephan El Shaarawy. Il cambio di città è dipeso dal ritorno dell'attaccante al Genoa a distanza di 16 anni dall'addio alla squadra e l'influencer ha cercato di viverlo nel modo più positivo possibile, concentrandosi su fattori come la vicinanza al mare e il desiderio di scoprire un luogo molto diverso da Roma.
Le foto mostrano Ludovica e Stephan innamorati nella nuova casa a Genova, che non ha nulla da invidiare a quella in cui hanno vissuto nella Capitale. Si tratta di una villa elegante e con un arredamento ricercato e spaziosa. All'esterno ospita anche una piscina che l'influencer non ha esitato a inaugurare approfittando delle calde giornate di settembre.
Le foto pubblicate mostrano anche il mare della Liguria, una giornata trascorsa insieme agli affetti e una tavola sulla quale spicca un piatto tipico della tradizione genovese: la pasta al pesto. Non manca neppure un breve video dedicato all'ingresso in campo di El Shaarawy con la maglia numero 92.
Per Ludovica Pagani lasciarsi alle spalle Roma non è stato facilissimo. D'altronde è proprio nella Capitale che negli ultimi anni ha stretto delle amicizie sincere e costruito il proprio nido d'amore insieme a Stephan. Negli scorsi giorni ha pubblicato alcune storie relative al trasloco, raccontando il dolore provato nel vedere la casa svuotarsi poco per volta.
"È un colpo al cuore", ha ammesso senza mezzi termini. Ha però cercato di guardare ai lati positivi della situazione e ha sottolineato che i rapporti autentici sono in grado di sopravvivere alla distanza, quindi farà del suo meglio per cercare di restare sempre in contatto con gli amici che non potrà più vedere spesso come prima.
© Instagram | La nuova maglia di El Shaarawy
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