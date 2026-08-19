© Instagram @lewishamilton
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Lewis Hamilton non nasconde più la complicità con Kim Kardashian. Durante la pausa estiva dalla Formula 1, il pilota della Ferrari ha pubblicato su Instagram un nuovo carosello di immagini dalla vacanza alle Hawaii, scegliendo come unica didascalia una parola: "Outtakes". Tra gli scatti quello che attira maggiormente l'attenzione è il tenero abbraccio sulla spiaggia con Kim, stretta tra le braccia del 41enne davanti al mare.
L'album racconta anche i giorni trascorsi lontano dai circuiti tra surf, partite a carte, amici e attività all'aria aperta. In uno degli scatti Hamilton è davanti alle onde con la tavola sottobraccio, mentre in un altro posa in tenuta da paintball accanto a Kardashian. Un racconto decisamente meno patinato del solito, fatto di fotografie rubate alla quotidianità e momenti di relax.
Il carosello ha raccolto in poche ore milioni di interazioni. Tra i commenti spunta quello di Momo Bayed, noto sui social con il nome "Mibayed", content creator italo-marocchino, che scherza: "Alla faccia di chi ve vuole male", accompagnando la frase con cuori e fiamme. Il cantautore statunitense Eric Bellinger scrive invece semplicemente "Lewis!!!", aggiungendo l'emoji di una coppa. Le immagini arrivano a poche ore dal carosello pubblicato dalla stessa Kardashian, che aveva mostrato altri momenti della stessa vacanza con la frase "Somewhere over the rainbow". Nel viaggio erano presenti anche alcuni membri della famiglia Kardashian, tra cui Khloé e diversi dei figli di Kim.
Hamilton e Kardashian si conoscono da oltre dieci anni, ma le prime indiscrezioni su un possibile legame sentimentale sono diventate insistenti all'inizio del 2026, dopo alcuni incontri tra Europa e Stati Uniti. A febbraio erano stati avvistati insieme a Parigi, mentre nei mesi successivi sono arrivate apparizioni sempre meno discrete. A giugno Kim aveva raggiunto Hamilton al Gran Premio di Monaco e il pilota, parlando con i giornalisti, aveva ringraziato pubblicamente la compagna per il sostegno. A luglio erano poi arrivate altre foto insieme durante una vacanza sul lago con la famiglia di lei. Le Hawaii rappresentano quindi un altro passo nella loro esposizione social: ormai, più che una relazione da confermare, è una storia che entrambi hanno deciso di raccontare.
© Instagram | Kim Kardashian e Lewis Hamilton con i figli
© Instagram | Kim Kardashian e Lewis Hamilton con i figli