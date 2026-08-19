Hamilton e Kardashian si conoscono da oltre dieci anni, ma le prime indiscrezioni su un possibile legame sentimentale sono diventate insistenti all'inizio del 2026, dopo alcuni incontri tra Europa e Stati Uniti. A febbraio erano stati avvistati insieme a Parigi, mentre nei mesi successivi sono arrivate apparizioni sempre meno discrete. A giugno Kim aveva raggiunto Hamilton al Gran Premio di Monaco e il pilota, parlando con i giornalisti, aveva ringraziato pubblicamente la compagna per il sostegno. A luglio erano poi arrivate altre foto insieme durante una vacanza sul lago con la famiglia di lei. Le Hawaii rappresentano quindi un altro passo nella loro esposizione social: ormai, più che una relazione da confermare, è una storia che entrambi hanno deciso di raccontare.