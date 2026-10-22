Kate Middleton in cantiere con caschetto e giubbotto catarifrangente

Per la giornata a Ipswich, Kate ha puntato su un completo dalle linee rigorose. Il blazer verde oliva aveva una tonalità così profonda da avvicinarsi al kaki e una costruzione sartoriale fatta di spalle marcate e revers dal disegno tradizionale. Lo accompagnavano pantaloni scuri a gamba dritta e, al collo, un dolcevita nero sottile e aderente. Gli accessori ridotti al minimo: piccoli pendenti argentati alle orecchie e un anello semplice. I capelli erano sciolti in onde morbide, il trucco è leggero.



La musica e le famiglie Kate ha passato quasi un'ora con i bambini e le famiglie seguite dalla struttura, ascoltando i più piccoli suonare e cantare. Seduta al pianoforte accanto a una dodicenne ospite della struttura, le ha detto: "Hai cantato benissimo". Poi ha parlato con la mamma di un'altra piccola paziente, che ha subito tre interventi al cuore, l’ultimo appena due settimane fa. "Una bambina coraggiosissima, e coraggiosi anche i genitori", le ha detto la principessa.