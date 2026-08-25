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© Instagram | Le vacanze di Giulia de Lellis con Priscilla
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Giornate indimenticabili

Giulia De Lellis racconta la prima estate da mamma con Priscilla

L'influencer ha pubblicato su Instagram il "diario" della prima bella stagione trascorsa in compagnia della bambina nata lo scorso ottobre

25 Ago 2026 - 17:45
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L’estate 2026 ha un significato particolare per Giulia De Lellis. È infatti la prima che l’influencer vive da mamma di Priscilla, la bambina nata l’8 ottobre 2025 dalla relazione con Tony Effe. La presenza della piccola ha cambiato inevitabilmente le abitudini della coppia, trasformando le vacanze in un susseguirsi di esperienze nuove e momenti familiari destinati a rimanere nei ricordi.

Il primo viaggio con Priscilla a Forte dei Marmi

 La prima parentesi fuori casa insieme alla bambina risale a giugno. De Lellis e Tony Effe hanno scelto Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, per trascorrere un fine settimana insieme a Priscilla, concedendosi qualche giornata al mare senza allontanarsi troppo.

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Per il soggiorno in spiaggia la coppia ha scelto uno stabilimento pensato anche per accogliere le famiglie con bambini piccoli. Proprio questo aspetto ha colpito particolarmente Giulia, che sui social ha raccontato la disponibilità di prodotti e servizi dedicati ai più piccoli.

"Verdure e frutta a km 0, pensate per i bambini che vengono qui", ha scritto l’influencer, sottolineando come la struttura sia attrezzata anche per lo svezzamento, con pastine biologiche, pescato preparato come omogeneizzato, bavaglini e piattini. Una dotazione che, secondo De Lellis, rende molto più semplice viaggiare con un bambino: "Se tutti i posti fossero così viaggiare con i bambini sarebbe molto meno stressante".

Il primo bagnetto di Priscilla

 Durante la giornata di sabato 13 giugno 2026 sono arrivati anche alcuni dei momenti più teneri della prima vacanza al mare della bambina. Giulia De Lellis ha infatti condiviso immagini di Priscilla alle prese con il suo primo bagnetto e altre foto in cui la piccola dormiva tranquillamente tra le braccia di Tony Effe.

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La scelta della Puglia per le vacanze estive

 Tra luglio e agosto la famiglia ha invece scelto una destinazione più prestigiosa, ma è rimasta comunque in Italia. Giulia De Lellis e Tony Effe hanno trascorso parte dell'estate in Puglia. A raccontare il soggiorno sono state soprattutto le fotografie pubblicate da De Lellis, che ha alternato immagini della bambina, momenti con Tony Effe e scatti insieme ai parenti. Tra le didascalie compaiono frasi come "Mami, Papi & Polly", "Il mio piccolo immenso amore" e "Vacanze di famiglia 2026", a testimonianza del carattere prevalentemente familiare del viaggio.

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Nel racconto social trovano spazio anche i nonni, gli zii e gli altri componenti della famiglia, oltre a piccoli momenti della quotidianità pugliese. Ci sono gli scatti dedicati alla colazione con zio Peppe, la "focaccia della signora Rosalba", le immagini di Priscilla con la zia e quelle dei nonni insieme alla bambina.

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Tra le fotografie condivise da Giulia compaiono inoltre Tony Effe con la figlia, i bambini della famiglia riuniti insieme e momenti più spontanei, come quello del nonno che finge di piangere per attirare l'attenzione di Priscilla. Un album che, tra immagini di mare, cibo, famiglia e giornate trascorse insieme, restituisce il volto più privato della prima estate di De Lellis e Tony Effe da genitori.

Tony Effe e Giulia De Lellis festeggiano il secondo anniversario: le foto

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© Instagram | Tony Effe con la figlia
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