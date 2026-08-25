Tra luglio e agosto la famiglia ha invece scelto una destinazione più prestigiosa, ma è rimasta comunque in Italia. Giulia De Lellis e Tony Effe hanno trascorso parte dell'estate in Puglia. A raccontare il soggiorno sono state soprattutto le fotografie pubblicate da De Lellis, che ha alternato immagini della bambina, momenti con Tony Effe e scatti insieme ai parenti. Tra le didascalie compaiono frasi come "Mami, Papi & Polly", "Il mio piccolo immenso amore" e "Vacanze di famiglia 2026", a testimonianza del carattere prevalentemente familiare del viaggio.