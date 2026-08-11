Prima ancora di partire, Francesca Barra aveva compiuto una scelta non scontata: interrompere in anticipo la conduzione di "4 di Sera Weekend", lasciando il programma il 5 luglio. "Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore", aveva spiegato. Dopo la malattia rapidissima e la morte del padre, la giornalista aveva rivendicato anche pubblicamente quel bisogno di tempo, osservando come il lutto non possa essere considerato un lusso concesso soltanto a chi ha la possibilità di sospendere il lavoro. Ora quel tempo passa anche da Bali. Accanto a Claudio Santamaria e alla piccola Atena, Barra attraversa l'isola senza presentare il viaggio come una cura miracolosa, piuttosto come un altro modo per ricordare: andare nei luoghi che una persona amata avrebbe voluto vedere e, almeno per qualche giorno, provare a guardarli anche attraverso i suoi occhi.