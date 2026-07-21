© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
La giornalista condivide su Instagram un emozionante carosello di ricordi: dal matrimonio sulla spiaggia di Policoro alle nozze in segreto a Las Vegas
© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
Francesca Barra, 47 anni, ha scelto Instagram per raccontare l'amore e celebrare l'anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria, 52 anni. La giornalista e scrittrice ha pubblicato un lungo post accompagnato da un carosello di fotografie che ripercorrono alcuni dei momenti più significativi della loro storia d'amore: dal primo incontro alle nozze celebrate sulla spiaggia, fino ai teneri scatti di famiglia e a una foto che la ritrae abbracciata al padre, venuto a mancare di recente.
Nel messaggio che accompagna le immagini, Barra ripercorre l'inizio della loro storia. "Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d'estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione".
La giornalista ricorda poi il matrimonio celebrato in Basilicata, organizzato in appena tredici giorni durante una pausa dalle riprese di un film in cui Claudio Santamaria interpretava un uomo lupo. Un dettaglio curioso riguarda le bomboniere: collane realizzate con peperoni cruschi, simbolo delle loro radici lucane.
Nel racconto emerge anche un dettaglio poco noto: prima della cerimonia in Italia, i due si erano sposati in gran segreto a Las Vegas. "Ci eravamo sposati da soli ed è stato uno dei gesti più romantici della nostra vita. E anche forse l'ultimo da soli". Da quel momento, spiega Barra, la loro vita è cambiata con l'arrivo della figlia Atena, dei tre cani e di una casa "sempre in movimento e rumorosissima".
La conclusione del post è una vera dichiarazione d'amore al marito: "Il romanticismo, però, ha avuto l'intelligenza di cambiare forma. E per fortuna ha deciso di restare. Buon anniversario, Benedetto da chi ci ama e ama l'amore".
Tra le immagini condivise ce n'è una particolarmente toccante: Francesca Barra abbraccia il padre durante il giorno del matrimonio. Lo scatto, inserito insieme alle fotografie delle nozze e della loro quotidianità, assume oggi un significato ancora più profondo, diventando anche un omaggio alla sua memoria.
Il carosello alterna baci degli sposi, sorrisi, momenti della cerimonia sulla spiaggia e immagini più intime della coppia, raccontando un amore che, come scrive la stessa Barra, ha saputo trasformarsi nel tempo senza perdere la sua forza.