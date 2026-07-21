Nel racconto emerge anche un dettaglio poco noto: prima della cerimonia in Italia, i due si erano sposati in gran segreto a Las Vegas. "Ci eravamo sposati da soli ed è stato uno dei gesti più romantici della nostra vita. E anche forse l'ultimo da soli". Da quel momento, spiega Barra, la loro vita è cambiata con l'arrivo della figlia Atena, dei tre cani e di una casa "sempre in movimento e rumorosissima".