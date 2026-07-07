Francesca Barra lascia la conduzione di "4 di Sera Weekend": "Periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me"

Francesca Barra ha annunciato una pausa dalla conduzione di "4 di sera Weekend". La giornalista ha comunicato la sua decisione al termine della puntata del 5 luglio, interrompendo la diretta per rivolgersi direttamente al pubblico. "Vi chiedo scusa, ma devo fare un annuncio: è doveroso farlo", ha detto con voce emozionata.
Barra ha spiegato che questa sarà l’ultima puntata della sua terza estate alla guida del programma insieme al collega e amico Roberto Poletti. "Come sapete, sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me", ha dichiarato, lasciando trasparire tutta la delicatezza del momento che sta attraversando.
La giornalista ha poi ringraziato l’azienda, l’editore e l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto: "Grazie non solo per avermi scelta, ma per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno".
Inoltre, ha ricordato con affetto l’esperienza vissuta: "È stato un periodo meraviglioso. Vi lascio in ottime mani e ringrazio tutte le persone che lavorano con noi. Siamo una famiglia professionale. Continuate a seguirci, noi ci ritroveremo. Grazie".
Accanto a lei, visibilmente commosso, Roberto Poletti ha confermato di essere già stato informato della decisione. "Mi aveva accennato a questa scelta", ha ammesso. "Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. La vita va avanti e Francesca la vedremo presto. Sembrava un addio, ma è solo un arrivederci".