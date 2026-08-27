Un carosello di scatti che sembra parlare da solo, senza bisogno di troppe spiegazioni. Fedez ha condiviso sui social le foto delle sue vacanze in famiglia, tra abbracci, giochi di carte e le classiche bustine di figurine dei Pokémon aperte insieme alla compagna Giulia Honegger, in un mix di leggerezza e normalità che, a guardarlo oggi, assume un significato ben preciso. Specialmente dopo il ricovero in ospedale del mese scorso. E una didascalia: "Ti vorrei dire che va tutto bene".
Le foto della vacanza tra figli, cani e amici
Nel post compaiono anche momenti con il piccolo Edoardo, per il quale il rapper ha fatto stampare una maglietta personalizzata con i due cani di famiglia, Silvio e Maurizio, oltre a qualche scatto insieme all'amico e collega di Pulp Podcast Davide Marra.
A colpire, però, è soprattutto la didascalia scelta per accompagnare le immagini: "Ti vorrei dire che va tutto bene", un rimando probabile alla sua canzone del 2011, ma che sembra racchiudere anche qualcosa di più personale, alla luce di quanto accaduto solo poche settimane fa.
Il ricovero di luglio e il ritorno alla serenità
Lo scorso luglio, infatti, Fedez era stato ricoverato in ospedale in seguito di un episodio di sanguinamento avvenuto a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio. Le dimissioni erano arrivate solo dopo controlli rassicuranti, nella serata di giovedì 23 luglio, ma il rapper aveva raccontato pubblicamente la paura vissuta in quei giorni, parlando della sensazione di vacillare proprio mentre iniziava la nuova vita del figlio appena nato, e del corpo che, come aveva scritto lui stesso, gli aveva ancora una volta chiesto di fermarsi.
Oggi, a distanza di qualche settimana, le immagini della vacanza raccontano tutt'altro clima: quello di una famiglia che sembra aver ritrovato, finalmente, un po' di serenità condivisa, tra piccoli gesti quotidiani e la voglia di godersi ogni momento con più leggerezza, dopo giorni vissuti nell'incertezza.