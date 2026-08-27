Lo scorso luglio, infatti, Fedez era stato ricoverato in ospedale in seguito di un episodio di sanguinamento avvenuto a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio. Le dimissioni erano arrivate solo dopo controlli rassicuranti, nella serata di giovedì 23 luglio, ma il rapper aveva raccontato pubblicamente la paura vissuta in quei giorni, parlando della sensazione di vacillare proprio mentre iniziava la nuova vita del figlio appena nato, e del corpo che, come aveva scritto lui stesso, gli aveva ancora una volta chiesto di fermarsi.