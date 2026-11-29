A pochi giorni di distanza dal cinquantesimo compleanno di Marco Bacini, celebrato il 22 novembre, Federica Panicucci (59 anni) ha pubblicato su Instagram varie foto della vacanza trascorsa ad Amsterdam insieme al compagno. La conduttrice ha accompagnato il carosello con poche parole piene d'affetto: "From Amsterdam with love. You and me, always" ("Da Amsterdam con amore. Tu e io, per sempre"). A chiudere la didascalia non poteva mancare l'emoji di un cuore rosso, simbolo universale di amore.