A pochi giorni di distanza dal cinquantesimo compleanno di Marco Bacini, celebrato il 22 novembre, Federica Panicucci (59 anni) ha pubblicato su Instagram varie foto della vacanza trascorsa ad Amsterdam insieme al compagno. La conduttrice ha accompagnato il carosello con poche parole piene d'affetto: "From Amsterdam with love. You and me, always" ("Da Amsterdam con amore. Tu e io, per sempre"). A chiudere la didascalia non poteva mancare l'emoji di un cuore rosso, simbolo universale di amore.
"Cinquanta sfumature" di Amsterdam
Oltre a Panicucci, anche Bacini ha pubblicato sul suo profilo Instagram varie foto del viaggio. Ecco cos'ha scritto nella didascalia: "'Fifty' shades of Amsterdam… just You and me" ("'Cinquanta' sfumature di Amsterdam… solo tu e io"). Il 50 sembra un possibile riferimento alla sua età, il che lascia intendere che la vacanza potrebbe essere un regalo di compleanno. Anche lui ha chiuso il messaggio romantico con un cuoricino scarlatto.
Le bellezze della città
Nelle foto pubblicate dalla coppia, oltre ad alcuni selfie, ci sono tanti elementi tipici della capitale dei Paesi Bassi, dai suggestivi canali alle biciclette, senza scordare l'importante spazio che l'arte occupa nella città, con musei dedicati alle opere di artisti di fama mondiale come Vincent van Gogh e lo street artist Banksy, presente con una collezione permanente al Moco Museum.
Gli scatti valorizzano anche le bellezze architettoniche di Amsterdam, tra cui il Palazzo Reale, la Chiesa Occidentale (Westerkerk) e una villa storica. Sfogliando la galleria si possono ammirare anche gli interni della biblioteca Cuypers, situata all'interno del Rijksmuseum.