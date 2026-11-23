Federica Panicucci ha condiviso alcune foto del compleanno di Marco Bacini sul proprio profilo Instagram, accompagnandole con una dedica molto tenera: “Tu ed io. Oggi, domani e per sempre. Buon compleanno, amore mio meraviglioso”. Nelle foto, sia l’imprenditore che la showgirl indossano dei vestiti eleganti: mentre il festeggiato ha puntato su un completo scuro (senza cravatta), la conduttrice ha optato per un abito sbracciato bianco e oro, abbinato agli orecchini scelti per l’occasione. In ogni scatto si percepisce la grande complicità che unisce la coppia, testimoniata da sguardi pieni d’amore e baci appassionati.