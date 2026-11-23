A quasi un mese di distanza dal 59esimo compleanno di Federica Panicucci, festeggiato tra Parigi e Londra, la conduttrice ha celebrato un nuovo evento importante: il compagno, Marco Bacini, ha spento 50 candeline. L’imprenditore e docente universitario, nato il 22 novembre 1976 a Milano, ha celebrato la cifra tonda con una romantica cena insieme alla sua dolce metà.
Un compleanno romantico
Federica Panicucci ha condiviso alcune foto del compleanno di Marco Bacini sul proprio profilo Instagram, accompagnandole con una dedica molto tenera: “Tu ed io. Oggi, domani e per sempre. Buon compleanno, amore mio meraviglioso”. Nelle foto, sia l’imprenditore che la showgirl indossano dei vestiti eleganti: mentre il festeggiato ha puntato su un completo scuro (senza cravatta), la conduttrice ha optato per un abito sbracciato bianco e oro, abbinato agli orecchini scelti per l’occasione. In ogni scatto si percepisce la grande complicità che unisce la coppia, testimoniata da sguardi pieni d’amore e baci appassionati.
Chi è Marco Bacini
Marco Bacini è un imprenditore milanese che ha costruito la propria carriera in diversi settori, dalla moda alla comunicazione, fino alla consulenza aziendale e alla formazione. Si è laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e dal 2005 lavora nel mondo dell'impresa.
Guida una holding che riunisce attività legate anche allo sviluppo di startup, al commercio al dettaglio, all'e-commerce e al settore alimentare.
Il suo nome è diventato particolarmente noto al pubblico televisivo e al mondo del gossip grazie alla relazione con Federica Panicucci. I due stanno insieme dal 2016. Tra le sue passioni ci sono gli sport da combattimento: è cintura nera di karate Shotokan, primo dan, e istruttore di Muay Thai e kickboxing.