© Getty | Elisabetta Gregoraci al Festival del Cinema di Venezia 2026
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Per il suo ritorno al Lido la showgirl ha scelto di osare proprio con una tonalità che, secondo la tradizione dello spettacolo, sarebbe da evitare
C'è un colore che nel mondo dello spettacolo viene tradizionalmente guardato con sospetto, ma che Elisabetta Gregoraci ha scelto senza esitazioni per il red carpet di Venezia. La showgirl è arrivata al Lido con un elegante abito viola, decidendo così di mettere da parte la superstizione che associa questa tonalità alla sfortuna. Una scelta che, almeno sul tappeto rosso, si è rivelata particolarmente riuscita.
L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e il calendario degli appuntamenti continua a portare sul red carpet numerose celebrità, protagoniste di una vera e propria gara di stile tra abiti scenografici, scollature, tacchi e grandi firme della moda. Tra gli ospiti della serata c'è stata anche Elisabetta Gregoraci, invitata a Venezia in occasione della première di L'estranea. Per il suo ritorno al Lido la showgirl ha scelto di osare proprio con una tonalità che, secondo la tradizione dello spettacolo, sarebbe da evitare.
L'abito scelto da Gregoraci è un maxi dress in tulle caratterizzato da una profonda scollatura e da un corsetto in raso brillante, mentre la gonna morbida e leggera accompagna la figura con un movimento svolazzante. A rendere ancora più sensuale la creazione sono gli spacchi laterali, che producono un effetto vedo-non-vedo durante il movimento. La vera particolarità, però, resta la scelta cromatica: un intenso viola, colore che nel mondo dello spettacolo è tradizionalmente associato alla sfortuna e che per questo viene spesso evitato in occasione degli eventi.
La showgirl ha deciso di non lasciarsi condizionare dalla scaramanzia. Il viola, un tempo associato anche al lutto e da tempo considerato un colore poco fortunato nell'ambiente dello spettacolo, è diventato così il protagonista del suo outfit veneziano.
E la scelta, almeno guardando alla serata sul red carpet, non sembra aver portato alcuna conseguenza negativa. Gregoraci ha sfilato davanti ai fotografi mostrando ancora una volta la sua predilezione per i look glamour, griffati e dall'allure quasi principesca, una caratteristica che accompagna da anni le sue apparizioni alla Mostra del Cinema.