L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e il calendario degli appuntamenti continua a portare sul red carpet numerose celebrità, protagoniste di una vera e propria gara di stile tra abiti scenografici, scollature, tacchi e grandi firme della moda. Tra gli ospiti della serata c'è stata anche Elisabetta Gregoraci, invitata a Venezia in occasione della première di L'estranea. Per il suo ritorno al Lido la showgirl ha scelto di osare proprio con una tonalità che, secondo la tradizione dello spettacolo, sarebbe da evitare.