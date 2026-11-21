Elisabetta Gregoraci, il suo novembre è un mix di lusso, cene e poesia: ecco cosa ha mostrato sui social
Nel carosello su Instagram la showgirl mette in fila i piccoli momenti del mese, dopo il viaggio in California con il figlio
Un piatto di sushi, una pizza fumante, una zuppa di pesce, un abito argentato e una pausa di totale relax: il mese di Elisabetta Gregoraci sta tutto in un solo carosello. La showgirl lo ha pubblicato su Instagram con la didascalia "November little things", un modo per riassumere in immagini le piccole gioie di novembre, senza grandi eventi né pose studiate.
Tavola, coccole e una poesia speciale
Tra gli scatti si alternano i momenti a tavola, con lei al ristorante davanti a sushi, pizza e zuppa di pesce, e quelli di calma assoluta. In una foto è distesa su un lettino con una crema spalmata sul viso, in un'altra mostra un vestito argentato.
Poi compare un'immagine che non è una foto, ma una frase: "Ascolta come mi batte forte il tuo cuore". È un verso della poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, e anche il titolo di una sua raccolta chiamata "Ogni caso".
Dopo California e Parigi, una pausa per Elisabetta Gregoraci
Sembra proprio che Elisabetta Gregoraci, 46 anni, stia sfruttando novembre per ricaricare le energie dopo il viaggio in California di ottobre con il figlio sedicenne Nathan Falco. La sua stagione è stata ricca di spostamenti: un'estate intensa, dalla Sardegna alla Malesia, poi alcune settimane a Parigi, in parte per lavoro, e infine la partenza verso la West Coast. L'aveva annunciata con "California here we come", un richiamo alla sigla di "The O.C.", la serie che nei primi anni Duemila ha fatto venire a tanti adolescenti la voglia di vedere quei luoghi dal vivo.
Tra una valigia e l'altra, però, non si è fermata. Il 5 ottobre ha avviato il vodcast "Le parole che non ho", un progetto nato per dare spazio alle storie più intime e personali di chi sente il bisogno di raccontare la propria esperienza.