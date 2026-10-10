Basta scorrere il suo ultimo carosello per accorgersi che di pause, a Parigi, Elisabetta Gregoraci ne ha avute poche. Il dump pubblicato su Instagram dalla showgirl racconta le ultime settimane con una didascalia che dice già tutto: "Paris, work and e lui: le ultime settimane sono andate così". Quel "lui" è il figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010 dal matrimonio con Flavio Briatore, che compare in uno scatto accanto alla mamma.
Tra trucco, pranzi e computer: la Parigi di Elisabetta
Le immagini mostrano la showgirl sorridente per le strade della città, intenta a truccarsi e prepararsi in camera d'albergo, seduta a pranzo fuori e china sul computer a lavorare. Il tutto tra un impegno e l'altro, senza mai perdere il sorriso.
Per Elisabetta è un periodo molto intenso, perché ha da poco lanciato un suo nuovo progetto: un vodcast. Un'idea nata a giugno, quando lo aveva annunciato sui social, invitando i fan a mandare storie vere e personali. Ora il coinvolgimento passa anche da una lettera: chi vuole partecipare deve scriverle, raccontando pensieri, esperienze ed emozioni che nella quotidianità spesso restano custodite. Un modo per andare oltre i commenti e accorciare le distanze, prima ancora di farsi guardare, facendosi ascoltare. Una scommessa nuova, giocata a Parigi tra un set e un pranzo veloce, con il figlio sempre vicino.