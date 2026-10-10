Per Elisabetta è un periodo molto intenso, perché ha da poco lanciato un suo nuovo progetto: un vodcast. Un'idea nata a giugno, quando lo aveva annunciato sui social, invitando i fan a mandare storie vere e personali. Ora il coinvolgimento passa anche da una lettera: chi vuole partecipare deve scriverle, raccontando pensieri, esperienze ed emozioni che nella quotidianità spesso restano custodite. Un modo per andare oltre i commenti e accorciare le distanze, prima ancora di farsi guardare, facendosi ascoltare. Una scommessa nuova, giocata a Parigi tra un set e un pranzo veloce, con il figlio sempre vicino.