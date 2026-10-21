Elisabetta Gregoraci si gode la California con il figlio Nathan

"California here we come" si legge nella didascalia che accompagna il carosello pubblicato su Instagram da Gregoraci. Si tratta di un chiaro riferimento alla sigla di The O.C., serie tv che durante i primi anni duemila ha spinto parecchi adolescenti a provare il desiderio di visitare di persona la California. D'altronde non è facile resistere al richiamo esercitato dagli scenari da cartolina che hanno reso famoso lo stato: tra le spiagge mozzafiato e le onnipresenti palme è fin troppo facile provare la sensazione di trovarsi immersi in un'estate perenne.