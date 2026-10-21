Elisabetta Gregoraci si gode la California con il figlio Nathan

© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
© Instagram | Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco
Dopo un'estate intensa, che l'ha portata dalla Sardegna alla Malesia, Elisabetta Gregoraci (46 anni) ha scelto di non privarsi dei viaggi neppure durante l'autunno. Dopo aver passato alcune settimane a Parigi, anche per esigenze legate al lavoro, la showgirl ha recentemente raggiunto la California in compagnia di un compagno di viaggio d'eccezione: il figlio sedicenne Nathan Falco, la cui altezza sempre più imponente (ben un metro e 96) non è sfuggita all'occhio attento dei follower della conduttrice.
"California here we come" si legge nella didascalia che accompagna il carosello pubblicato su Instagram da Gregoraci. Si tratta di un chiaro riferimento alla sigla di The O.C., serie tv che durante i primi anni duemila ha spinto parecchi adolescenti a provare il desiderio di visitare di persona la California. D'altronde non è facile resistere al richiamo esercitato dagli scenari da cartolina che hanno reso famoso lo stato: tra le spiagge mozzafiato e le onnipresenti palme è fin troppo facile provare la sensazione di trovarsi immersi in un'estate perenne.
È un po' la stessa impressione che suscitano le foto pubblicate da Gregoraci su Instagram. La showgirl ha immortalato un piccolo Luna Park che si affaccia sul mare, uno skate park circondato da palme, una piscina e un ristorante dov'è possibile mangiare all'aperto: tutti scenari che evocano le lunghe giornate della bella stagione. A completare il carosello di sono dei selfie in costume da bagno e un paio di selfie insieme al figlio.
Tra un viaggio e l'altro, nelle ultime settimane la showgirl è stata anche impegnata nella creazione di un nuovo progetto. Il 5 ottobre Elisabetta Gregoraci ha lanciato il vodcast "Le parole che non ho", creato dare spazio alle storie più intime e personali di chi sente il bisogno di raccontare la propria esperienza.