Tra una cena fuori casa e un pranzo sotto l'ombrellone, spunta una citazione di Kafka. È uno dei dettagli più curiosi del nuovo dump fotografico che Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram per raccontare il suo settembre, un mese fatto di piccoli momenti quotidiani mescolati a riflessioni più intime, in un carosello che alterna leggerezza e introspezione, come capita spesso nei suoi racconti postati social.