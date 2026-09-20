Dalla cena al mare a Kafka: il settembre intimo (e social) di Elisabetta Gregoraci
La showgirl ha condiviso su Instagram degli scatti tra cene, il figlio Nathan Falco, una citazione di Kafka e i ricordi della Mostra del Cinema di Venezia
Tra una cena fuori casa e un pranzo sotto l'ombrellone, spunta una citazione di Kafka. È uno dei dettagli più curiosi del nuovo dump fotografico che Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram per raccontare il suo settembre, un mese fatto di piccoli momenti quotidiani mescolati a riflessioni più intime, in un carosello che alterna leggerezza e introspezione, come capita spesso nei suoi racconti postati social.
Dal figlio Nathan Falco a Kafka, il racconto di settembre
Le prime immagini mostrano la showgirl a cena in un ristorante e, poco dopo, a pranzo sotto un ombrellone. Non manca un momento più personale insieme al figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010 dalla relazione con Flavio Briatore, ritratto con lei in camera. Poi arriva lo scatto più insolito: una scritta con una frase tratta da "Lettera al padre" di Franz Kafka, "Tu eri per me la misura di tutte le cose", che introduce un tono più riflessivo nel racconto.
Il carosello prosegue tra momenti di lavoro al computer e uno scatto ironico che la vede pranzare a letto con la maschera di bellezza sul viso, mentre manda un bacio alla fotocamera. A chiudere, una foto insieme all'attore Lino Banfi e alcuni scatti da Venezia: proprio qui si è conclusa pochi giorni fa l'83esima Mostra del Cinema, dove la showgirl ha potuto fare tappa.
Il confronto con l'addio alla Malesia di fine agosto
L'ultimo dump risaliva a fine agosto, quando Elisabetta Gregoraci aveva salutato la Malesia dopo giorni di vacanza tra mare, natura e relax. Le immagini di allora raccontavano momenti in spiaggia, una corsa sulla sabbia della 46enne e persino una scimmia ripresa mentre mangiava, tra gli scorci naturali dell'isola che avevano fatto da sfondo al suo soggiorno.
A chiudere quel viaggio era stato un messaggio dedicato al Paese: "Si chiude qui un viaggio bellissimo, fatto di luoghi incredibili, persone, natura e tante cose nuove da scoprire", aveva scritto allora la showgirl, quasi a voler fissare per sempre quei ricordi. Ora però ne aggiunti di nuovi, con quest'ultimo dump pre-autunnale.