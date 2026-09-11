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bis di cani

Diletta Leotta e il tenero batuffolo bianco

Una Instagram Story mostra la conduttrice con un cucciolo di volpino bianco, scatenando la curiosità dei fan su un possibile nuovo arrivo in casa

11 Set 2026 - 15:53
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Diletta Leotta sembra proprio aver spalancato le porte della sua casa, e del suo cuore, a un nuovo piccolo amico a quattro zampe. Chi la segue con affetto sui social sa bene quanto la conduttrice vada pazza per il suo fidato Lillo, l'inseparabile volpino di Pomerania dal carattere decisamente scoppiettante. In passato, tra le chiacchierate in radio e i racconti intimi nel suo podcast dedicato alla maternità, la showgirl non aveva nascosto qualche naturale apprensione sul modo in cui il cagnolino avrebbe accolto la nascita della primogenita Aria Rose. Timori presto superati da una dolce realtà fatta di coccole, guardie attente vicino alla culla e tanta complicità quotidiana. Ora però uno scatto social ha stuzzicato la curiosità dei fan: è arrivato un nuovo cucciolo a casa?

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Un tenero indizio apparso su Instagram

 Proprio quando la routine della famiglia sembrava aver trovato il suo perfetto equilibrio, un dettaglio condiviso in rete ha riacceso l'attenzione dei tantissimi follower.

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Nelle ultime ore, la stella della tv ha pubblicato sul proprio profilo una storia in cui la si vede scambiare un bacio affettuoso con un altro splendido volpino di Pomerania, questa volta caratterizzato da un manto completamente bianco. A rendere l'immagine ancora più tenera è la breve scritta "So cutie", accompagnata da un piccolo cuore candido perfettamente intonato al pelo del cucciolo.

Un'ipotesi che fa sognare i fan

 L'immagine ha subito scatenato una raffica di interrogativi tra i fan più attenti. Ci si chiede infatti se il morbido batuffolo dal pelo bianco rappresenti una vera e propria novità pronta ad allargare la grande famiglia composta da Diletta Leotta, dal marito Loris Karius, dai piccoli Aria e Leonardo e dall'immancabile Lillo.

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Per ora non sono giunte conferme ufficiali da parte della diretta interessata, ma l'intesa mostrata nello scatto fa già sognare i follower. Solo i prossimi post sveleranno se si tratti di un compagno di giochi temporaneo o del nuovo membro di casa.

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