Diletta Leotta sembra proprio aver spalancato le porte della sua casa, e del suo cuore, a un nuovo piccolo amico a quattro zampe. Chi la segue con affetto sui social sa bene quanto la conduttrice vada pazza per il suo fidato Lillo, l'inseparabile volpino di Pomerania dal carattere decisamente scoppiettante. In passato, tra le chiacchierate in radio e i racconti intimi nel suo podcast dedicato alla maternità, la showgirl non aveva nascosto qualche naturale apprensione sul modo in cui il cagnolino avrebbe accolto la nascita della primogenita Aria Rose. Timori presto superati da una dolce realtà fatta di coccole, guardie attente vicino alla culla e tanta complicità quotidiana. Ora però uno scatto social ha stuzzicato la curiosità dei fan: è arrivato un nuovo cucciolo a casa?