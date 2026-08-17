Tra le fotografie più significative ce n’è una che risale al 3 gennaio: Chiara e José sono seduti uno accanto all’altra davanti a un mare cristallino, durante il loro viaggio in Colombia. È uno dei primi scatti che li ritrae insieme e appartiene quindi alle fasi iniziali della loro storia. Da allora i due hanno condiviso numerosi viaggi e la loro relazione è diventata progressivamente più presente anche sui social.