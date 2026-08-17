© Instagram | Chiara Ferragni, la dedica d’amore a José Hernández: le foto più belle della loro storia
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© Instagram | Chiara Ferragni, la dedica d’amore a José Hernández: le foto più belle della loro storia
© Instagram | Chiara Ferragni, la dedica d’amore a José Hernández: le foto più belle della loro storia
Chiara Ferragni, 39 anni, ripercorre la sua storia d’amore con José Hernández attraverso le immagini. L’imprenditrice digitale ha condiviso sui social un lungo carosello dedicato al fidanzato, raccogliendo alcuni dei momenti più significativi trascorsi insieme negli ultimi mesi.
Ad accompagnare le fotografie soltanto una breve dedica, "Iris", lasciando agli scatti il compito di raccontare la loro relazione.
Il carosello è una sorta di album privato diventato pubblico. Ci sono abbracci sul divano, baci, selfie davanti allo specchio, videochiamate, vacanze e momenti di complicità lontani dalle occasioni ufficiali. Immagini che mostrano una dimensione quotidiana della coppia e ricostruiscono, tappa dopo tappa, i mesi trascorsi insieme.
Tra le fotografie più significative ce n’è una che risale al 3 gennaio: Chiara e José sono seduti uno accanto all’altra davanti a un mare cristallino, durante il loro viaggio in Colombia. È uno dei primi scatti che li ritrae insieme e appartiene quindi alle fasi iniziali della loro storia. Da allora i due hanno condiviso numerosi viaggi e la loro relazione è diventata progressivamente più presente anche sui social.
Dalle temperature tropicali alla neve, il post attraversa luoghi e stagioni differenti. In uno scatto sono stretti negli abiti da sci, in un altro posano eleganti, mentre altrove compaiono con look casual durante gli spostamenti. Non mancano le fotografie più intime: Ferragni addormentata tra le braccia del compagno in auto, i baci e gli abbracci in casa e i sorrisi durante una videochiamata.
Il filo conduttore è la complicità della coppia, mostrata senza una lunga dichiarazione a corredo. Ferragni sceglie infatti poche parole e molte immagini per raccontare questa nuova fase della sua vita privata.
Il carosello arriva mentre Chiara Ferragni e José Hernández si trovano in Perù, dove stanno trascorrendo insieme parte dell’estate. Un nuovo viaggio che si aggiunge ai ricordi raccolti nel post e che sembra confermare quanto il rapporto sia ormai consolidato.
Dopo una prima fase vissuta con maggiore discrezione, Ferragni mostra oggi con più naturalezza il fidanzato sui suoi profili. E questo album, tra fotografie romantiche e frammenti di vita quotidiana, è finora uno dei racconti social più personali della loro storia.
© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni a Formentera
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