Parole che richiamano anche il messaggio pubblicato sui social dal manager il 31 gennaio 2025, quando aveva difeso apertamente Ferragni dichiarando: "Ho sempre creduto sull’innocenza di Chiara e mai ho avuto il timore di esternarla ma oggi, leggendo ciò che ha scritto provo lo schifo più atroce per la violenza che ha subito durante tutti questi anni perché di violenza trattasi".