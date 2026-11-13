Il Natale è arrivato in anticipo a casa di Chiara Ferragni. Non soltanto per l'albero già pronto e gli addobbi che fanno da sfondo alle ultime fotografie condivise su Instagram, ma soprattutto per le persone riunite attorno all'imprenditrice digitale. Tra gli scatti pubblicati nelle storie compaiono il compagno José Hernandez, la madre Marina Di Guardo e Piero Piazzi, storico manager e amico che le è rimasto accanto anche nei momenti più difficili. Un'immagine di famiglia allargata nella quale il nuovo compagno sembra ormai perfettamente inserito.
Il legame con Piero Piazzi e la gratitudine di Chiara
Proprio la presenza di Piazzi ha riportato alla memoria un periodo particolarmente complicato per Ferragni. Un utente, commentando il suo sostegno pubblico durante la bufera mediatica legata al Pandoro-Gate e alla separazione da Fedez, le ha ricordato quanto sia importante avere amici capaci di non tirarsi indietro quando le cose si mettono male. La risposta dell’imprenditrice è stata breve, ma significativa: "Non dimentico mai chi mi è stato vicino quando ne avevo davvero bisogno".
Parole che richiamano anche il messaggio pubblicato sui social dal manager il 31 gennaio 2025, quando aveva difeso apertamente Ferragni dichiarando: "Ho sempre creduto sull’innocenza di Chiara e mai ho avuto il timore di esternarla ma oggi, leggendo ciò che ha scritto provo lo schifo più atroce per la violenza che ha subito durante tutti questi anni perché di violenza trattasi".
José Hernandez e un Natale da trascorrere insieme
Accanto a Chiara c'è anche José Hernandez, manager di origini colombiane con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso maggio, durante i festeggiamenti per il suo 39esimo compleanno sul lago di Como. I due si erano conosciuti durante un viaggio in Colombia nel periodo natalizio precedente. Dopo il divorzio da Fedez, il Pandoro-Gate e la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditrice ha ritrovato una nuova serenità sentimentale. E ora le feste alle porte con José saranno ancora più magiche.