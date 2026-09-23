Un carattere riservato che, con il canto, ha trovato il modo di esprimersi: dalle prime canzoni scritte da bambina alle lezioni di canto seguite per anni, fino all'arrivo al Naive recording studio di Francesco De Benedittis, dove Francesco Gazzè, fratello di Max, l'ha affiancata in alcuni brani dell'album. La prima canzone in assoluto, scritta a nove anni, era dedicata alla nonna che non ha mai conosciuto: "Guardavo mia mamma e mi chiedevo per quali motivi dovesse crescere senza di lei". Tra i suoi riferimenti musicali, oggi, ci sono "Taylor Swift e Billie Eilish, ma anche il grande cantautorato italiano, De André su tutti", con cui è cresciuta. Ma Clara ha mai pensato di partecipare a un talent? "Ci ho provato con Amici. Ma ero piccola e mi ritennero ancora immatura. Volevo vivere l'ansia del casting. Oggi la tv non la sceglierei".