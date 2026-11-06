"E mi chiedevo perché mi facesse così male la schiena... ne vale la pena". È la battuta scelta da Cruz Beckham per accompagnare una serie di fotografie pubblicate sui social che lo ritraggono con il suo cane sulle spalle. Una scena tenera, ma anche impegnativa, diventata subito occasione per mostrare quanto il giovane sia legato a Sandy Jean Beckham, la sua Golden Retriever dal pelo chiaro. Ma a giudicare dalle reazioni, l'affetto per la cucciola non riguarda soltanto il suo padrone: anche il resto della famiglia sembra aver perso la testa per lei.
Victoria commenta, David è già innamorato
Sotto il post non è mancato il segnale di approvazione di mamma Victoria, che ha risposto con quattro cuori. Papà David, invece, aveva già dato prova del proprio debole per la nuova arrivata.
Qualche settimana fa Cruz aveva condiviso un video, poi circolato anche su TikTok, in cui l'ex calciatore si abbassava fino a gattonare per avvicinarsi alla cagnolina. A rendere la scena ancora più divertente era stata proprio la didascalia del figlio: "Tuo padre con il cane che non voleva che prendessi".
Sandy Jean ha conquistato tutti
Il siparietto aveva strappato sorrisi e raccolto numerose reazioni, soprattutto per il contrasto tra l'immagine elegante e controllata di David e il suo entusiasmo davanti a un cucciolo. Sandy Jean era stata presentata sui social da Cruz e dalla compagna Jackie Apostel, entrando rapidamente nella loro quotidianità.
A quanto pare, però, la piccola ha allargato presto il proprio raggio d'azione. Oggi non è soltanto la compagna inseparabile del giovane Beckham: è diventata anche la beniamina di mamma e papà. E se Cruz è disposto a portarla persino sulle spalle, David sembra pronto a seguirla ovunque, anche a quattro zampe.