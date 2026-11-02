David Beckham pasticciere per Halloween: prepara e decora dolcetti a tema
L'ex calciatore si dedica con grande attenzione alla loro preparazione: il video che lo mostra alle prese con decorazioni e dettagli golosi ha conquistato i fan
David Beckham sorprende i suoi fan con una inedita versione casalinga. L'ex campione inglese si è cimentato in una veste decisamente diversa: quella di pasticciere. In occasione di Halloween, Beckham si è dedicato alla preparazione di alcuni dolcetti a tema, dimostrando una cura particolare per ogni dettaglio. A catturare l'attenzione dei follower è il video che lo ritrae intento a decorare le sue creazioni. Con pazienza e precisione, David si dedica alla fase più creativa della preparazione, quella in cui i dolci prendono forma e si trasformano in piccole golosità perfette per la notte più spaventosa dell'anno.
Il lato più casalingo
Il filmato ha fatto sorridere e divertire i fan, che hanno apprezzato questa versione inedita dell'ex calciatore. Abituati a vederlo tra eventi esclusivi, campagne pubblicitarie e appuntamenti internazionali, i follower hanno potuto scoprire un David Beckham alle prese con un'attività decisamente più domestica. Ancora una volta, a conquistare il pubblico è la spontaneità di un momento condiviso sui social.