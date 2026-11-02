Il filmato ha fatto sorridere e divertire i fan, che hanno apprezzato questa versione inedita dell'ex calciatore. Abituati a vederlo tra eventi esclusivi, campagne pubblicitarie e appuntamenti internazionali, i follower hanno potuto scoprire un David Beckham alle prese con un'attività decisamente più domestica. Ancora una volta, a conquistare il pubblico è la spontaneità di un momento condiviso sui social.