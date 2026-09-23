Fiori d’arancio per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: il "sì" dopo 17 anni d'amore

Le indiscrezioni parlavano del 23 settembre. Una foto ora conferma la data: Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. A dare la conferma ufficiale è stata la stessa conduttrice e attrice che su Instagram ha postato uno scatto in bianco e nero delle nozze. Lei radiosa in uno splendido abito bianco di cui poche ore fa in anteprima aveva mostrato qualche dettaglio, lui emozionato e sorridente. Dietro di loro un arco di fiori mentre sullo sfondo sembrano intravedersi delle colline. Particolare che confermerebbe le ipotesi secondo cui il matrimonio si sarebbe dovuto tenere in Toscana.