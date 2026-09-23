Fiori d’arancio per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: il "sì" dopo 17 anni d'amore

Vanessa Incontrada mostra l'abito da sposa, il matrimonio è vicino
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
Una foto in bianco e nero postata sui social dall'attrice e conduttrice la ritrae radiosa in abito bianco accanto al compagno di una vita
Le indiscrezioni parlavano del 23 settembre. Una foto ora conferma la data: Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. A dare la conferma ufficiale è stata la stessa conduttrice e attrice che su Instagram ha postato uno scatto in bianco e nero delle nozze. Lei radiosa in uno splendido abito bianco di cui poche ore fa in anteprima aveva mostrato qualche dettaglio, lui emozionato e sorridente. Dietro di loro un arco di fiori mentre sullo sfondo sembrano intravedersi delle colline. Particolare che confermerebbe le ipotesi secondo cui il matrimonio si sarebbe dovuto tenere in Toscana.
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
Lo scatto pubblicato in serata ha conquistato immediatamente i fan della Incontrada. Migliaia i like al post e decine i commenti tra cui quelli di Carlo Conti, Alena Seredova, Cristiano Militello, Zelig e molti altri volti noti dello spettacolo.
Ancora sono pochi i dettagli sulla cerimonia: nel post della Incontrada come didascalia dello scatto è bastato un cuore rosso. La Incontrada però a gennaio aveva dato qualche anticipazione sulle nozze proprio nel salotto di Verissimo annunciando "A fine estate 2026 sposerò Rossano", spiegando poi di voler organizzare un matrimonio intimo, circondandosi solo dalle persone più vicine.
Quello tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è un legame che dura da 17 anni e che ha attraversato anche una fase di crisi. La coppia ha vissuto due anni da separata nel periodo successivo al 2022, prima di ritrovarsi e decidere di dare nuovamente spazio alla propria relazione.
La stessa Incontrada aveva spiegato a Verissimo di considerare quella distanza necessaria per ritrovarsi e innamorarsi nuovamente. Aveva definito Rossano il suo migliore amico, il suo amante e il suo pilastro, sottolineando quanto fosse forte il sentimento ritrovato.