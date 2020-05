Finita la quarantena, i vip rimettono la testa a posto

Durante la quarantena avevano un diavolo per capello, ma ora per i vip è arrivato il momento di mettere la testa a posto. Con l'alleggerimento delle misure restrittive, i parrucchieri sono tornati a tirare su le saracinesche. Le celebrità non aspettavano altro. Avviliti da mesi di ricrescita e pieghe casalinghe, si sono letteralmente fiondati a farsi rimettere in sesto la chioma. Da Michelle Hunziker a Federica Nargi , in tante hanno postato sui social il momento della loro seduta nel salone di bellezza. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ceduto e, più per mandare un messaggio di speranza che un consiglio di look, ha condiviso su Instagram le foto del prima e dopo l'intervento dell'hair stylist...

In tanti non vedevano l'ora di una bella messa in piega, ma alcuni si sono fatti prendere la mano. Eros Ramazzotti ha dato carta bianca al suo parrucchiere, che gli ha realizzato sulla nuca una sorta di disegno tribale. Lui sembra soddisfatto del lavoro e commenta: "Quando l'arte supera la fantasia". Svolta anche per Matilde Brandi che dopo anni ha abbandonato le lunghe extention bionde e ha preferito un taglio più corto e sbarazzino.

Simona Ventura ha cambiato look solo dopo aver lanciato un contest su Instagram per chiedere consiglio ai fan. Ilary Blasi, che su Instagram si era lamentata per via della ricrescita, si è fatta biondo platino. Francesca Verdini si è fatta fare i boccoli alla sua bella chioma bruna. Chiara Ferragni è tornata al lavoro e, prima dello shooting, ha regalato ai fan una bella storia social con tanto di maxi bigodini in testa. La più sexy di tutte? Heidi Klum, che si fa fare i capelli mentre posa in lingerie. Ma ci sono anche Elena Santarelli, Costanza Caracciolo, Stefania Orlando e Malika Ayane... guardale tutte nella gallery.

