La figlia di Eminem si è sposata, le foto mentre balla con papà

Sui social le foto del matrimonio e del ballo tra padre e figlia. “Non potevamo desiderare una festa migliore e più bella – ha scritto sui social l’influencer 28enne - Così tante lacrime di felicità sono state versate, risate e sorrisi e tanto amore si è sentito. Io e Evan ci sentiamo così grati per tutta la famiglia e gli amici che hanno viaggiato per sostenerci e far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita come marito e moglie”.

Le nozze della figlia di Eminem Eminem, visibilmente commosso, ha presenziato in prima fila al matrimonio di sua figlia Hailie Jade, che è stata fonte d'ispirazione per molte delle sue canzoni e persino per un tatuaggio sul braccio destro. A Battle Creek, in Michigan, la ragazza, che fa l’influencer, ha detto "sì" al suo fidanzato Evan McClintock, circondata dall'affetto di amici e familiari. Sebbene le foto del matrimonio siano state condivise sul profilo di Hailie solo poche ore fa, sui social se ne trovano alcune che la mostrano mentre balla felice con suo padre.

I vestiti degli sposi La figlia di Eminem per le nozze con Evan ha indossato uno splendido abito da sposa bianco con una romantica gonna in tulle e un velo trasparente sull’acconciatura. Sia suo marito che suo padre si sono preparati per la festa in smoking eleganti. Eminem durante tutta la cerimonia non si è mai tolto gli occhiali da sole scuri, forse per creare un tocco di originalità o più probabilmente per nascondere la commozione.

