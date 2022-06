Eminem e Snoop Dogg, i big dell'hip hop di nuovo insieme per un singolo a sorpresa

Leggi Anche Eminem e i Maneskin per "Elvis", star per la colonna sonora del biopic





“Troppo tempo è passato prima di riunirmi con il mio vecchio amico Snoop Dogg… sapevate che dovevamo girare un film” - racconta Eminem sui social a proposito della clip del singolo, diretta da James Larese.





Nel video, il rapper di Detroit e l’icona della musica hip-hop della West Coast vengono trasportate in una ‘realtà alternativa’ animata dove mutano in scimmie. Atmosfere surreali e da cartone animato, fanno da cornice a un brano esplosivo e a una collaborazione tanto attesa.

Eminem è uno degli artisti ad aver ottenuto durante la sua carriera il maggior numero di certificazioni con milioni di copie vendute dei suoi album e miliardi di stream accumulati. Ha da poco pubblicato il singolo “The King & I”, il brano inedito che fa parte della colonna sonora del film “Elvis” insieme a CeeLo Green.

Inoltre, in occasione del 20° anniversario della sua uscita, Eminem ha pubblicato il mese scorso la versione estesa del suo iconico album "The Eminem Show". La versione deluxe contiene 18 bonus tracks (inclusi B-side, performance live, versioni strumentali e una canzone inedita) e nessuna di queste è mai stata resa disponibile per il download o lo streaming. Uscito il 26 maggio 2002, debuttò al vertice della Billboard 200, ottenendo numeri sbalorditivi con oltre 284mila copie vendute in un solo giorno e divenendo l’unico album nella storia a compiere un’impresa del genere.

"The Eminem Show" è risultato l’album più venduto negli Stati Uniti e in tutto il mondo nel 2002, vendendo complessivamente oltre 27 milioni di copie in tutto il globo. Oltre a ottenere numerosi premi e la nomination come “Album dell’anno” ai 45esimi Grammy Awards dove Eminem trionfò nella categoria “Miglior album Rap”, mentre il suo singolo sette volte Platino “Without Me” vinse come “miglior video musicale”.