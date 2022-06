Eminem e i Maneskin per "Elvis", star per la colonna sonora del biopic

"Elvis" è il nuovo film diretto dal regista candidato all'Oscar Baz Luhrmann che dopo essere stato presentato durante il 75esimo Festival di Cannes arriverà nei cinema italiani a partire dal 22 giugno.

Nell'attesa escono alcuni brani tratti dalla colonna sonora del biopic sul Re del Rock and roll, tra cui spicca l'inedito "The King & I" di Eminem , prodotto da Dr. Dre e con la collaborazione di CeeLo Green. Ma anche la cover di "If I can dream" a opera dei Maneskin .