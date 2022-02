"Elvis", le prime immagini del biopic di Baz Luhrmann dedicato al re del rock'n'roll

E' il biopic firmato dal regista australiano Baz Luhrmann ("Moulin Rouge", "Romeo+Giulietta") e dedicato al musicista, diventato già in vita una leggenda e morto prematuramente, dopo almeno un decennio di eccessi, a soli 42 anni nel 1977. Nel film, in arrivo il 24 giugno, a dare volto a Elvis è Austin Butler , attore trentenne conosciuto soprattutto per i ruoli in serie come "The Carrie Diaries" e "The Shannara Chronicles" o per quello in "C'era una volta a Hollywood" di Tarantino.

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

"I grandi narratori come Shakespeare non facevano biografie, ma usavano una vita di una persona reale come tela per esprimere le proprie idee. Io sono sempre stato fan di Elvis, ma non conoscevo a fondo tutti i particolari della vita mitica che ha vissuto. Approfondendoli, ho capito che non ci sarebbe stato niente di meglio del suo percorso per raccontare L'America degli anni 50, 60 e 70, nei quali vive tre vite insieme. Elvis per me è una grande tela per esplorare l'America", spiega Luhrmann nella presentazione alla stampa internazionale. La scommessa più grande per il regista è Butler, scelto dopo sei mesi di casting (tra i nomi valutati fino all'ultimo, anche Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller e Harry Styles): "Ciò che mi ha entusiasmato di più nell'interpretare Elvis è stato esplorare l'umanità di un uomo che ha rappresentato uno specchio della società, diventato nella cultura popolare quasi un supereroe", ha spiegato l'attore. Butler ha cantato per il film molte canzoni di Presley: "Ho lavorato sul ruolo per più di un anno prima delle riprese, volevo sembrare il più vero possibile" spiega.

"Austin canta tutte le canzoni di Elvis degli anni 50, poi andando avanti nel tempo la sua voce si fonde a quella del vero Presley. Questo perchè le sue incisioni degli anni 50 erano mono e anche rimasterizzate, hanno un suono che in un film non dà il senso della realtà. Noi dovevamo entrare nell'anima di Elvis e quindi abbiamo usato, per farlo, un linguaggio nostro", ha sottolineato Luhrmann.

Nel film ha grande spazio l'Elvis provocatorio degli inizi: "E' stato un punk ante litteram. Quando appariva per il modo in cui si muoveva scatenava, anche con la sua sensualità, il delirio tra il pubblico, tanto da venir considerato pericoloso per l'ordine pubblico. Era un personaggio unico e scioccante che ha avuto un ruolo centrale nella rivoluzione sessuale degli anni 60, vicino, per quello che incarna, anche al pubblico di oggi". Per questo "la missione numero 1 di Austin è stata mostrare l'uomo Elvis Presley".

