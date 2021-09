Elvis infrange ogni record: venduta per un milione di dollari la tuta indossata nel 1972

La tuta e il mantello di Elvis battono ogni record Ansa 1 di 6 Kruse GWS Auctions 2 di 6 Kruse GWS Auctions 3 di 6 Kruse GWS Auctions 4 di 6 Kruse GWS Auctions 5 di 6 ipa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

A oltre 40 anni dalla sua morte, Elvis è ancora il re. Kruse GWS Auctions, la casa d'aste specializzata in cimeli delle celebrità, ha infatti venduto per un milione e 12mila di dollari la tuta con le asole e il mantello bianchi indossati dalla star nel 1972, sul palco del Madison Square Garden di New York. A quanto dichiara la casa d'aste il pezzo ha battuto ogni record, diventando il memorabilia più costoso del mondo.