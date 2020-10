Dal cappello di Joker agli stivali di "Pretty Woman", Hollywood va all'asta per quasi 5 milioni di euro

Hollywood è in vendita, e a caro prezzo. Un'enorme asta di cimeli e oggetti di scena di alcuni film cult come "Top Gun", "Pretty Woman" e "Star Wars", organizzata dalla casa d’aste Prop Store, è prevista per i primi giorni di dicembre. Incasso annunciato? Quasi 5 milioni di euro. Sotto il martello andranno, tra gli altri, gli stivali indossati in "Pretty Woman" da Julia Roberts, valutati circa 17mila euro, oppure il bomber di Tom Cruise, stimato a quasi 18mila...