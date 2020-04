Eminem orgoglioso della figlia laureata: "E' l'unica donna che adoro"

TUTTE LE DONNE DI EMINEM - Si tratta di una delle rare confidenze private del rapper, che non ama parlare pubblicamente della sua grande famiglia. Oltre a Hailie, infatti, ha altre due figlie adottive: Whitney, che l'ex moglie Kimberly Anne Scott ha avuto da una precedente relazione, e la nipote Alaine (cugina di Hailie). "Ha 26 anni e per me è come una figlia, l'ho cresciuta io. Poi ce n'è uno più giovane, che ora ha 17 anni. Quando penso alle mie abilità, questa è probabilmente quella di cui vado più fiero: essere bravo a crescere i bambini", ha confidato il rapper.

RAPPPORTO SPECIALE - Il rapporto tra Eminem e Hailie è speciale. A lei il rapper ha dedicato molti tatuaggi e decine di canzoni, soprattutto all'inizio degli anni Duemila quando Hailie era una bambina. Tra queste "Hailie's Song", "Mockingbird" (appare anche nel videoclip della canzone) e "My Dad's Gone Crazy", in cui duettano insieme. Da allora ne è passato di tempo, ma per Eminem rimane la sua piccolina: "E' pazzesco come sia cresciuta. Non ha figli, è fidanzata e si è laureata in psicologia".

