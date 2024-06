Chiara e Garance non hanno ancora avuto l'occasione di incontrarsi e, per il momento, non sembrano avere piani per cambiare questa situazione. Recentemente, Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé per alcuni sottili ma pungenti commenti indirizzati al suo ex marito Fedez, come la fotografia postata davanti a una statua di Napoleone e l'uso della canzone "Be my baby", in un video su TikTok. Questa scelta musicale è stata interpretata da molti come un velato accenno alla relazione di Fedez con la modella, soprattutto per il verso "Be my little baby", che sembra giocare sulla differenza di età tra i due.