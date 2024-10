Fedez in questi giorni è tornato sulle pagine di cronaca a seguito dell'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, che ha portato all'arresto 19 ultras. Nonostante il suo nome non compaia nella lista degli indagati, è presente nell'ordinanza di custodia cautelare per i rapporti con Luca Lucci. Tra gli arrestati anche Christian Rosiello, bodyguard del rapper. Federico era stato convocato per il 5 ottobre per essere ascoltato a proposito dell'aggressione ai danni di Cristiano Iovino, ma a seguito di un colloquio tra gli inquirenti e i suoi avvocati, l'interrogatorio sarebbe stato annullato e non è chiaro se avrà luogo in futuro.