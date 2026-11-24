Fedez compie 37 anni: le foto social con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo
© Instagram @fedez
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Dopo l'uscita del documentario di Chiara Ferragni, nel quale l'influencer si è tolta parecchi sassolini dalla scarpa, era lecito aspettarsi una qualche replica da parte di Federico Lucia, in arte Fedez. L'ex marito dell'imprenditrice digitale è uno dei protagonisti principali di "Chiara" e, secondo quanto emerso, avrebbe avuto un ruolo chiave in vicende problematiche come la gestione della crisi dopo il Pandoro-gate. Per il momento però il rapper non ha reagito in alcun modo alle dichiarazioni dell'ex compagna: sui social si è limitato a postare delle foto riguardanti i suoi progetti, oltre a un selfie allo specchio con la nuoca compagna Giulia Honegger. Un modo per dire che lui ha voltato pagina?
Per il momento Fedez sembra aver deciso di non fare dichiarazioni pubbliche in merito a quanto emerso nei suoi confronti nel documentario sull'ex moglie. Chiara Ferragni ha descritto la relazione che hanno portato avanti per anni come "tossicissima", mettendo in evidenza episodi e dinamiche che, secondo la sua ricostruzione, hanno contribuito alla crisi del matrimonio. Ferragni ha innanzitutto chiarito di essere stata lei a chiedere all'ex marito di lasciare la loro abitazione. La decisione è arrivata dopo che ha trovato sul suo telefono alcuni screenshot di messaggi con una donna. "Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l'era sentita di fare una cosa", ha raccontato.
Parlando della relazione con Fedez, Ferragni ha dichiarato di aver fatto fatica a trovare la forza di allontanarsi da lui, pur sapendo che restare insieme non era sano. "In ogni cosa che ho vissuto ora vedo una povera babba che lo amava, ma lui si era affezionato a me come un cagnolino". Anche l'amico Filippo Fiora ha ricordato quanto fosse difficile la situazione. Secondo il suo racconto, Ferragni si rivolgeva spesso alle persone più vicine chiedendo: "Ragazzi, non lasciatemi da sola con Federico". L'amico ha inoltre descritto Fedez come una presenza spesso silenziosa e irritata: "Lui era sempre muto al cellulare incaz*ato. È l'immagine che ho di lui".
Secondo quanto raccontato da Ferragni, Fedez avrebbe anche avuto un ruolo nella crisi successiva al Pandoro-gate. L'imprenditrice ha spiegato che il testo del famoso video di scuse in cui indossava una tuta grigia era stato preparato insieme all'ex marito e a un esperto di pubbliche relazioni che le era stato consigliato.
A distanza di tempo, il giudizio sul risultato è molto severo: "L'errore di comunicazione è stata la ca**ata più grossa che ho detto in quel momento". Ferragni ha aggiunto che all'epoca non aveva ancora compreso pienamente la gravità di quanto stava accadendo.
© Instagram @fedez
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