Per il momento Fedez sembra aver deciso di non fare dichiarazioni pubbliche in merito a quanto emerso nei suoi confronti nel documentario sull'ex moglie. Chiara Ferragni ha descritto la relazione che hanno portato avanti per anni come "tossicissima", mettendo in evidenza episodi e dinamiche che, secondo la sua ricostruzione, hanno contribuito alla crisi del matrimonio. Ferragni ha innanzitutto chiarito di essere stata lei a chiedere all'ex marito di lasciare la loro abitazione. La decisione è arrivata dopo che ha trovato sul suo telefono alcuni screenshot di messaggi con una donna. "Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l'era sentita di fare una cosa", ha raccontato.