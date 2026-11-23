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L'imprenditrice descrive una relazione che definisce "tossicissima": " Ora vedo una povera babba che lo amava, ma lui si era affezionato a me come un cagnolino. Lui non usciva dalle stanze, stava tutto il giorno a guardare video sul telefono"
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"Sono stanca di essere politically correct". Lo afferma Chiara Ferragni nel documentario "Chiara", disponibile su Netflix, nel quale l'influencer ripercorre il matrimonio con Federico Lucia, in arte Fedez, e racconta alcuni retroscena inediti della loro separazione. Dalla scoperta di alcuni messaggi sul telefono dell'ex marito al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, passando per le tensioni durante il Pandoro Gate, l'imprenditrice digitale descrive una relazione che definisce "tossicissima". Ma nel racconto trovano spazio anche le frequentazioni successive, da Giovanni Tronchetti Provera ad Achille Lauro, e il rapporto con il suo attuale compagno José.
Ferragni offre una ricostruzione diversa da quella di un abbandono subito passivamente. A un certo punto sarebbe stata lei a chiedere a Fedez di lasciare la casa, dopo aver trovato alcuni screenshot di messaggi sul suo telefono. "Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l'era sentita di fare una cosa", racconta. Per Chiara il riferimento era a una relazione, mentre il rapper avrebbe sostenuto che si trattasse di altro, di una canna. "Mi diceva che non mi fidavo di lui e lui non se la sentiva di stare con me", ricorda. In seguito sarebbe stato comunque Fedez a interrompere definitivamente il rapporto.
L'imprenditrice ammette di non aver sospettato per molto tempo dei tradimenti: "Ero sicura che non mi tradisse. Eravamo così famosi, come avrebbe potuto non farsi notare? Evidentemente invece è stato molto bravo". La scoperta relativa ad Angelica Montini, indicata come una delle donne con cui il rapper ha avuto una relazione parallela, è arrivata circa un mese prima che la vicenda diventasse pubblica. Ferragni racconta di averla conosciuta a Miami, un mese prima della proposta di matrimonio. In quell'occasione Fedez l'aveva definita "bona", ma lei aveva interpretato il commento come uno dei suoi abituali apprezzamenti sulle altre donne.
Tra gli episodi che avrebbero segnato la crisi del matrimonio c'è il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo. Ferragni racconta che il marito avrebbe chiesto a suo padre di filmare proprio quel momento sul palco dell'Ariston. "Lì fece capire quanto non gliene fregasse di me a tutta Italia. Tutti lì hanno visto quanto io non ero rispettata da mio marito, fino a quel momento lo vedevano solo le persone vicino a me", afferma. Dopo il Festival sarebbe seguito un mese di crisi, durante il quale Chiara non riusciva a trovare il coraggio di chiudere la relazione. "Non avevo coraggio di lasciarlo: era la mia famiglia. Sapevo che non mi sarebbe mai stato vicino".
Pur ricordando il male ricevuto, Ferragni ammette di fare ancora fatica a parlare negativamente dell'ex marito: "Faccio fatica a dire cose negative di Federico nonostante il male che lui mi abbia fatto". E precisa di non cercare vendetta.
Nel documentario l'imprenditrice descrive il matrimonio con parole particolarmente dure: "Con Fedez avevo una relazione tossicissima, provavo vergogna". Guardando indietro, dice di vedere una donna che amava profondamente il marito, ma che non riusciva a trovare la forza di allontanarsi. "Questo non è amore. In ogni cosa che ho vissuto ora vedo una povera babba che lo amava, ma lui si era affezionato a me come un cagnolino".
Anche l'amico Filippo Fiora ricorda quanto fosse difficile la situazione. Secondo il suo racconto, Chiara si rivolgeva spesso alle persone più vicine chiedendo: "Ragazzi, non lasciatemi da sola con Federico". Una richiesta che Fiora interpreta come un vero e proprio segnale di aiuto. L'amico descrive inoltre Fedez come una presenza spesso silenziosa e distante: "Lui era sempre muto al cellulare incaz*ato. È l'immagine che ho di lui".
Ferragni conferma di aver vissuto momenti di forte distanza anche nella quotidianità familiare. "Lui non usciva dalle stanze, stava tutto il giorno a guardare video sul telefono. Aveva bisogno di stare da solo anche quando eravamo insieme". Durante le vacanze, racconta, avrebbe preferito rimanere in camera anziché condividere esperienze con lei e i bambini. La difficoltà più grande, spiega, era la contraddizione tra l'immagine pubblica e la propria condizione privata: "Predicavo empowerment e poi dipendevo da due uomini, da Federico e dal manager Fabio Maria D'Amato". Le persone intorno a lei si chiedevano perché accettasse quel trattamento, mentre lei provava vergogna per non riuscire a interrompere la relazione.
Il racconto torna poi al dicembre 2023, quando esplose il Pandoro Gate. Ferragni ricorda di aver cercato inizialmente il sostegno del marito: "Fede stammi vicino in questa cosa, perché so che avrò bisogno del tuo supporto, perché so che sarà difficile". La vicenda pubblica, tuttavia, avrebbe presto alimentato anche tensioni private.
Secondo l'influencer, Fedez le avrebbe rimproverato di non avergli mai comunicato con precisione i propri guadagni. "A Federico non dicevo mai i miei veri cachet, li riducevo perché lo sentivo molto competitivo. Per me era gonfiare il mio ego e dirmi che ero brava avere certi cachet, con lui dovevo essere piccola anche in questo". In quel periodo sarebbe arrivata anche una frase particolarmente dolorosa: "Mi ha detto: 'Stai zitta tu che neanche sai fare la madre'". Parole che, racconta, l'hanno ferita profondamente mentre era già travolta dalle polemiche.
Ferragni torna inoltre sul video di scuse con la tuta grigia, diventato uno degli episodi più discussi del caso. La comunicazione sarebbe stata preparata insieme a Fedez e a un consulente di pubbliche relazioni: "Quella comunicazione l'ho scritta con Federico e l'esperto di pubbliche relazioni che mi era stato consigliato, è stata scritta a sei mani". Sul risultato, l'imprenditrice non usa mezzi termini: "L'errore di comunicazione è stata la ca**ata più grossa che ho detto in quel momento". All'epoca, aggiunge, non aveva ancora compreso la gravità di quanto era accaduto.
Ferragni riflette anche sulle differenze tra il proprio percorso e quello dell'ex marito. Entrambi provenivano dalla provincia e condividevano la passione per il lusso, ma Fedez avrebbe avuto un rapporto più esibito con il denaro, anche per ragioni legate all'immaginario del mondo rap e trap. "Io non avevo il riscatto sociale che c'è sempre stato tanto in Federico", osserva. Una differenza che, secondo il suo racconto, si rifletteva anche nel rapporto con i rispettivi successi professionali.
Nel documentario parla anche di Fabio Maria Damato, suo storico manager, sostenendo che nel tempo il suo ruolo fosse diventato troppo invasivo. "A un certo punto ha iniziato a invadere anche cose mie private. Si sono un po' invertiti i ruoli, sembrava fosse lui il mio capo". Ferragni riconosce di avergli attribuito un potere eccessivo sulle proprie decisioni: "Il potere di decidere così tanto della mia vita gliel'ho dato io, ho sbagliato io". I rapporti tra Damato e Fedez, racconta, erano difficili e caratterizzati da frequenti contrasti.
Tra i nomi associati al gossip sulla crisi dei Ferragnez c'è stato anche quello di Achille Lauro. Ferragni ha affrontato l'argomento durante Vanity Fair Stories 2026, chiarendo la natura del rapporto: "No, siamo solo amici". Ha inoltre ricordato con divertimento i messaggi ricevuti da alcune persone che la incoraggiavano a frequentare Lauro, considerato particolarmente attraente. Il cantante aveva già preso le distanze dalle indiscrezioni, dichiarando: "Lascio il gossip a chi ha solo quello per esistere".
Un altro capitolo riguarda la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, frequentato da Ferragni per poco più di un anno, dall'ottobre 2024 all'ottobre 2025. Inizialmente la storia le aveva restituito la speranza di costruire un nuovo futuro sentimentale dopo la separazione da Fedez. "Mi sembrava un bravissimo papà coi suoi figli, quindi mi sembrava un bravo ragazzo. È una storia che mi ha dato tanto i primi mesi", racconta.
Con il tempo, però, sarebbe emerso un disagio legato soprattutto all'ambiente familiare di lui. "Mi sentivo sempre molto giudicata, non tanto da lui, ma dal contesto. La sua famiglia mi guardava dall'alto verso il basso", spiega. Ferragni precisa che non ci sarebbero stati divieti espliciti da parte dei familiari, ma ammette di essersi limitata autonomamente per cercare la loro approvazione.
"Avevo accettato che valevo meno di loro", confessa. E aggiunge: "I veti non esistevano, ero io che mi limitavo perché volevo piacere a un'estrazione sociale diversa dalla mia". Le sue parole offrono una lettura personale delle indiscrezioni circolate all'epoca, secondo cui la famiglia Tronchetti Provera avrebbe preferito mantenere la relazione lontana dai riflettori.
Dopo la fine della frequentazione, Giovanni sarebbe tornato con l'ex moglie Nicole Moellhausen, sposata nel 2016 e dalla quale si era separato nel 2023. I due hanno tre figli. Ferragni ha inoltre ridimensionato le ricostruzioni sulla propria vita sentimentale successiva alla separazione: "Ho avuto flirt, ma con persone che non sono conosciute".
Nel documentario trova spazio anche José Hernandez, l'attuale compagno dell'imprenditrice. L'incontro, avvenuto in Colombia, ha rappresentato per lei un'esperienza diversa rispetto alle relazioni precedenti. "Ho conosciuto José e con lui tutto era semplice. Non so come andrà, ma so che questa cosa è possibile", racconta. Ferragni non fa previsioni sul futuro della coppia, ma sottolinea il cambiamento che questa nuova fase avrebbe portato nella sua vita: "Sono tornata con un'energia diversa".