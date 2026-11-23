Tra gli episodi che avrebbero segnato la crisi del matrimonio c'è il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo. Ferragni racconta che il marito avrebbe chiesto a suo padre di filmare proprio quel momento sul palco dell'Ariston. "Lì fece capire quanto non gliene fregasse di me a tutta Italia. Tutti lì hanno visto quanto io non ero rispettata da mio marito, fino a quel momento lo vedevano solo le persone vicino a me", afferma. Dopo il Festival sarebbe seguito un mese di crisi, durante il quale Chiara non riusciva a trovare il coraggio di chiudere la relazione. "Non avevo coraggio di lasciarlo: era la mia famiglia. Sapevo che non mi sarebbe mai stato vicino".