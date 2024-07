Addio anche a Garance, Fedez bacia un’altra donna

Come mai non c’è la nuova fiamma Garance Authié, la modella francese con cui faceva coppia Fedez nelle ultime settimane, in vacanza in Puglia? E dov’è finita Taylor Mega, con cui il settimanale “Chi” aveva sorpreso il rapper una sera in compagnia dell’amico Leonardo Maria Del Vecchio? L’uscita a quattro e la paparazzata era solo per infastidire il nemico Tony Effe (ex di Taylor) dopo che Tony Effe era stato beccato a cena con Chiara Ferragni a Milano? Del resto, la sfida tra i due ex amici è il vero tormentone dell’estate: la spunterà “Sesso e samba” o “Sexy Shop”?