Fedez sceglie gli avvocati di Ilary Blasi per il divorzio da Chiara Ferragni

Dopo che si è vociferato di una cifra interessante per gli alimenti nella causa di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, il legale Daniela Missaglia che rappresenta l’influencer ha chiarito smentendo “le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni". Secondo “Il Messaggero” il rapper e la ex avrebbero intenzione di chiudere la separazione consensualmente per il bene dei figli Leone e Vittoria. Per tutelare il più possibile i bambini della coppia, Chiara e Fedez vorrebbero evitare scontri in tribunale. Chissà se i team legali delle controparti riusciranno nell’intento. E se come per Ilary Blasi anche Fedez con i suoi avvocati deciderà di percorrere la strada del divorzio veloce.