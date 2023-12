"Instagram vs reality" scrive la campionessa di nuoto commentando i due scatti-verità, che la ritraggono prima in abiti natalizi con maglione rosso e pantaloni bianchi, di fronte all'albero di Natale e poi, dietro le quinte, ovvero in bagno, in accappatoio e col turbante in testa, piegata e appoggiata con le braccia sul lavandino, mentre presumibilmente cerca di "stiracchiare" la schiena e trovare un po' di sollievo dal peso del pancione.

Tgcom24



Le ultime foto prima del parto La gravidanza in fondo è davvero agli sgoccioli, come mostrano gli scatti, e schiena e gambe cominciano sicuramente a risentire della pancia diventata sempre più grande e pesante. Insomma gioie e dolori del parto, che Federica Pellegrini si prepara ad affrontare, accanto al suo compagno ed ex allenatore Matteo Giunta.

Un bel regalo di Natale, l'arrivo di una figlia: quando partorirà? La Divina è alla fine del nono mese e la bimba in arrivo è il più bel regalo che lei e Matteo potessero chiedere. "Dovrebbe nascere coi botti di capodanno ma io spererei di anticipare molto oppure di andare al nuovo anno, evitando quei giorni di festa", ha detto poche settimane fa. Aggiungendo che le piacerebbe partorire in acqua "il suo elemento".





Il parto in vasca "Se andrà tutto bene, speriamo. Se dovrò fare anestesia non si potrà fare. Io mi riconosco molto nell'elemento acqua e questo potrebbe agevolarmi un pochino".

Nel salotto di "Verissimo" Federica aveva spiegato le ragioni del suo desiderio di partorire in vasca: "Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta".



Un nome per la piccola Per la piccola in arrivo è anche già pronto un nome, che però resta top secret ancora: "Lo abbiamo scelto ma non lo sa praticamente nessuno". Un indizio però l'ex campionessa lo dà: "E' formato da sette lettere". Per ora intanto i fllower conoscono la bimba in arrivo come Meringa.