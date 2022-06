Fabrizio Corona annuncia le nozze: "A settembre sposo Sara"

L'incontro con Sara Barbieri gli ha cambiato la vita e insieme a lei sogna un futuro. Stanno insieme da un anno e pensano alle nozze, come l'ex paparazzo ha rivelato al settimanale Chi: "Saranno a settembre". E aggiunge: "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente... Sono un buon partito. Non sulla carta".

Sara ha davvero rubato il cuore di Fabrizio, che per lei ha solo parole stupende: "Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita". La loro storia d'amore è inziata un anno fa e vissuta il più possibile lontata dal clamore mediatico, convivono (e con loro anche Carlos) e sperano anche di poter allargare la famiglia: "Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio", ha rivelato l'ex paparazzo.

Leggi Anche Corona pronto a sposarsi? Ci sarebbero già le partecipazioni

Corona e la Barbieri sono stati paparazzati a Capri tra coccole, baci ed effusioni. Circa un anno e mezzo fa lui, che dal 2001 al 2014 è stato sposato con Nina Moric, era in odore di nozze con Lia Del Grosso: erano state affisse le pubblicazioni e il sì sembrava immnente, poi tutto si è sgonfiato e non se ne è fatto più nulla. Poco dopo è arrivata Sara e per Fabrizio è stata la svolta. Stavolta all'altare è pronto ad arrivarci davvero.