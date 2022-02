Fabrizio Corona al bar con un'amica e tanti soldi in tasca

La passeggiata di Fabrizio Corona è finita nel mirino dei paparazzi, che sono riusciti a carpire tutti i dettagli. Quello più sorprendente, la mazzetta di banconote da 50 euro che sbuca dalla tasca posteriore dei jeans. Incurante di poterli perdere, lascia i soldi in bella vista e continua a camminare parlando al telefono.

Corona è stato protagonista di una sfilata nell'ambito della Milano Fashion Week. Ha calcato la passerella sicuro e disinvolto, con lo sguardo nascosto dagli occhiali da sole e l'aria da duro, per un brand con cui collabora anche dietro le quinte. "Non sarei venuto se avessi fatto un semplice lavoro di modello, perchè oggi a questa età (faccio 48 anni tra un mese) non mi interessa più", ha specificato a Tgcom24.

"Mi piacciono le donne libere e coraggiose" ha detto a proposito della sua visione dell'altro sesso. E la sua vita sentimentale dimostra che è proprio così. Ha avuto una storia lunga e tormentata con Nina Moric, un amore appassionato con Belen Rodriguez, un'amicizia speciale con Asia Argento... tutte donne fiere e sicure. Ora è felicemente fidanzato con Sara Barbieri, modella 20enne dalla forte personalità: sarà quella capace di tenerlo a bada?

Potrebbe interessarti anche: