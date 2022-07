Fabrizio Corona a Capri con Sara, luna di miele prima delle nozze

In un’intervista al settimanale “Chi” Fabrizio Corona aveva detto: “Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo. È vero sono più grande di lei di 26 anni, ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato. Stiamo anche pensando al matrimonio. Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta”.

E così mentre fa progetti seri sul futuro e programma i fiori d’arancio, Corona se la spassa tra selfie a due e baci appassionati sull’Isola Azzurra. Chissà se come annunciato le nozze verranno celebrate a settembre e la tappa a Capri è davvero un anticipo del grande passo.