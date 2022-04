Fabrizio Corona: "Fedez non ce l'ho con te, mi hai preso a modello ma butti via il tuo talento"

Fabrizio Corona risponde. Dopo che il rapper nell'ultima puntata del suo format "Muschio selvaggio" aveva approfittato della presenza di Belen , sua ospite, per chiederle cosa avesse contro di lui il suo ex-fidanzato, la risposta di Corona non si è fatta attendere. Con un post via social l'ex re dei paparazzi. E lo ha fatto a suo modo, con parole rassicuranti ma senza rinunciare a pungere. "Non ce l'ho con lui - ha scritto rispondendo a Belen -, è una vita che, come tutti, mi ha preso a modello". Poi rivolgendosi direttamente a Fedez: "E' chi butta via il proprio talento che mi incazzare".

Quella di Corona più che una polemica sembra essere una puntualizzazione per riaffermare una volta di più la centralità del suo personaggio e allo stesso tempo non voler attaccare Fedez in un momento complicato e al quale, al termine del post, manda anche un abbraccio.

Alla domanda di Fedez sul perché Corona lo odiasse e fosse ossessionato da lui, Belen, tra il serio e il faceto aveva risposto con un "secondo me me ce l'ha un po' con tutti, lo fa per fare notizia. Non penso ti odi, è invidioso perché sei più tatuato di lui". E proprio per questo l'ex re dei paparazzi ha iniziato la sua risposta rivolgendosi alla Rodriguez. "Gorda, non ce l'ho con lui - ha scritto nelle storie Instagram -, è una vita che, come tutti, mi ha preso a modello. Non lo faccio per fare notizia, parlano di me a prescindere".

Poi è passato direttamente al "dialogo" con Fedez. "Partiamo dal presupposto che non ce l'ho con nessuno - ha ribadito -. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal "bolla". Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa incazzare, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato". Per concludere il post con un'altra risposta indiretta a Belen: "Ultima cosa: i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare…". Ma poi la mano tesa: "Un abbraccio e rimettiti in forma".