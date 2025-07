#A poco meno di 7 mesi dalle nozze intime e riservate a Monaco, Gabriele Greggio con Carla Ballerio si sono detti sì una seconda volta. Se la prima cerimonia è stata low profile, la seconda è stata tutto l'opposto con tantissimo ospiti nella cornice da favola di Amalfi. "Non faremo una festa enorme ma se per questo primo matrimonio erano presenti solo parenti e amici strettissimi, in quell’occasione amplieremo un po’ il numero di invitati" aveva anticipato la sposa in un'intervista a Vanity Fair. Tra i tanti ovviamente c'era Ezio Greggio, papà dello sposo, con la compagna Nataly Ospina.