Gabriele Greggio, 29 anni, è il secondo dei figli che Ezio Greggio ha avuto dalla modella spagnola Isabel Bengochea, con cui è stato sposato per circa 20 anni e dalla quale ha divorziato nei primi anni Duemila. Gabriele ha seguito le orme del padre e si è lanciato nella carriera di attore, studiando in prestigiose scuole di Londra e New York. Carla Ballerio è una creative director in uno studio di interior design.