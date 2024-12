Ezio Greggio è diventato nonno: "Il primo Natale con mio nipote Leone"

La coppia Greggio-Iacchetti, che quest'anno celebra i 31 anni di conduzione insieme del tg satirico di Antonio Ricci, avrà un motivo in più per festeggiare. "Non posso dire che mio nipote si chiama Leone", scherza Ezio Greggio che poi ringrazia il figlio Giacomo per il regalo forse più bello che poteva fargli. "Quando l'ho visto per la prima volta non sono riuscito a parlare per ore, sono rimasto a guardarlo da ogni angolo", racconta il comico.