Antonio Ricci "Amico del consumatore 2024": la premiazione a Roma

Rienzi ha accolto Ricci chiedendogli se si sia mai sbagliato con qualcuno o qualcosa: "Noi diamo la possibilità a tutti di poter rispondere – spiega Ricci – e non partiamo mai con un pregiudizio su una persona o su qualcosa. Usiamo il punto di domanda e non quello esclamativo, che è rigido come un manganello. Noi andiamo a chiedere e, se qualcosa non torna, tutti hanno la possibilità di avere il diritto di replica. Questo spiega perché su più di 400 querele che abbiamo ricevuto, ormai non le sto più contando, non abbiamo avuto mai alcuna condanna. È per questo che non mi ritengo cattivo, seppur dire che non sono cattivo mi butti giù l’immagine: dentro di me, mi ritengo buonissimo, santo, aspirante profeta".