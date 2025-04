Ezio Greggio in vacanza alle Maldive con la nuova fidanzata

Nataly Ospina è bellissima e sensualissima e in spiaggia sfoggia in bikini le sue curve mozzafiato. I costumini svelano le forme sinuose e lei sceglie pose sexy che enfatizzano il suo fascino esplosivo. Ezio Greggio è più discreto e, anche se non rinuncia a qualche scatto social, si presta all'obiettivo impettito con maglietta e bermuda tra mare e piscina. Nonostante non si ritraggano in coppia, non esitano a taggare la stessa location vacanziera e le foto del settimanale Gente che li ritraggono abbracciati e appassionati dissipano ogni dubbio.